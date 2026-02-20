Αιχμές Βλάχου κατά κυβέρνησης για τις μεταβιβάσεις ακινήτων στις ακριτικές περιοχές – «Αν δεν δέχεστε ότι υπάρχει πρόβλημα, μας χωρίζει άβυσσος»

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την απουσία μέτρων σχετικά με το ζήτημα των μεταβιβάσεων ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών στις ακριτικές περιοχές ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος στο πλαίσιο συζήτησης στη Βουλή σχετικής επίκαιρης ερώτησής του με θέμα «Πλειστηριασμοί σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές και προστασία δανειοληπτών».

O βουλευτής υπενθύμισε ότι έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις του ίδιου και άλλων συναδέλφων του από τον Οκτώβριο του 2024 σχετικά με μεταβιβάσεις ακίνητών, χωρίς να γίνεται έλεγχος όπου ακίνητα περνούν όπως είπε «σε χέρια που δεν πρέπει». Με την παρούσα ερώτηση, σημείωσε, «ρωτάμε τι έχει αλλάξει» εξηγώντας πως «δεν είναι μόνο οι δανειολήπτες, δεν είναι μόνο οι πλειστηριασμοί, αυτό μπορεί να είναι ένα κομμάτι», το ζήτημα είναι, είπε, «γενικότερα οι μεταβιβάσεις στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές». Τόνισε πως ο ν1892/90 «είχε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες ,όπου με τη διάταξη του 2011 δεν ξέρω ποιος σοφός την επέβαλε τότε, βρήκαμε μία φόρμουλα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται κάτοχοι ακινήτων στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές». Κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει, τι μέτρα θα λάβει και γιατί δεν τα έχει λάβει ακόμα, εφόσον δέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα «γιατί αν δεν το δέχεστε το πρόβλημα, μας χωρίζει άβυσσος, μιλάμε διαφορετικές γλώσσες».

«Καλοί είναι οι πανηγυρισμοί για την προεδρία του Eurogroup αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κ. υπουργέ ότι προέχει η προστασία της Πατρίδας μας» συμπλήρωσε.

Απαντώντας ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Κώτσηρας σημείωσε πως είναι αυτονόητο ότι η προστασία των πολιτών σε παραμεθόριες περιοχές «είναι μια σημαντική εθνική προτεραιότητα και σε αυτό το κομμάτι ουδείς είναι παραπάνω ευαίσθητος» από την παράταξη της ΝΔ. Σημείωσε ότι οι υπηρεσίες τριών υπουργείων του Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Δικαιοσύνης και του Εθνικής Άμυνας, παρακολουθούν το ζήτημα ενώ διαβεβαίωσε ότι ο νόμος του 1990 είναι σε ισχύ και είναι αυστηρός. Είπε δε πως ακόμη και αν μια τέτοια μεταβίβαση γινόταν «δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα αν δεν πληρείται ο νόμος» ο οποίος, τόνισε, είναι ετεροβαρής υπέρ των εθνικών συμφερόντων.

Επανερχόμενος ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε «χαίρομαι που λέτε ότι είναι αυτονόητο αλλά για να το συζητάμε και να το ξανασυζητάμε μόνο αυτονόητο δεν είναι». Επανέλαβε ότι στο νόμο του 1990, στην αυστηρότητα του οποίου αναφέρθηκε ο υφυπουργός, προστέθηκε διάταξη όπου πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συστήνουν μια εταιρεία στην ΕΕ και να παίρνουν ακίνητα στις παραμεθόριες περιοχές.

«Αυτό το παράθυρο θα το κλείσουμε;» ρώτησε. «Διότι, πρέπει να εξηγήσουμε στην κυρία Φον ντερ Λάιεν ότι δεν έχουμε γείτονες τη Δανία και το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, μη μας κάνουν κήρυγμα ποια είναι η νομιμότητα, για ίσες ευκαιρίες και τα υπόλοιπα, εδώ υπάρχει πρόβλημα». Τέλος κάλεσε το υπουργείο να επικοινωνήσει με τους με τους συλλόγους συμβολαιογράφων και με τους δημάρχους σε αυτές τις περιοχές για να βρουν τα στοιχεία κατά τον πλέον υπεύθυνο τρόπο. «Το ανησυχητικό» κατέληξε, «είναι ότι ακόμα ψάχνετε στοιχεία. Δεν ξέρετε τι γίνεται; Δε σας τα λένε; Τα λένε και δημόσια κάποιοι» υπογράμμισε.

