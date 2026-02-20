search
20.02.2026 10:38

Κασσελάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές, θα γίνει συνιστώσα του Τσίπρα»

20.02.2026 10:38
stefanos-kaselakis-new

Για τους «Δημοκράτες», αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε ο Στέφανος Κασσελάκης στο Ράδιο Γάμμα, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η παράταξη της Κουμουνδούρου… τελείωσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές. Θα διασπαστεί, θα γίνει μια συνιστώσα του ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε 4-5 ευκαιρίες, δεν ξέρω τι καινούργιο μπορεί να προσφέρει. Δικαίωμά του να κριθεί εκ νέου» ανέφερε ο Κασσελάκης. «Έχει ήδη αποτύχει. Οταν ανέλαβα τον ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιδημοκρατική συμπεριφορά».

Οσον αφορά το κόμμα του και την αλλαγή του ονόματος τόνισε πως τα πάντα έγιναν δημοκρατικά.

Μίλησε για «βαθιά σήψη» και διαπλοκή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «κάτω από κάθε πέτρα υπάρχει ένας γαλάζιος ή ένας πράσινος» που εμπλέκεται σε σκάνδαλα, αναφερόμενος σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

«Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ακριβά τα “λεφτά υπάρχουν”, τα “Ζάππεια” και τα “μνημόνια με ένα άρθρο”. Δεν αξίζει άλλη ευκαιρία στα ίδια πρόσωπα» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, παρουσιάζοντας τον πυρήνα του προγράμματός του, ο κ. Κασσελάκης εστίασε στην έννοια της «επάρκειας». Οι βασικοί πυλώνες που πρότεινε περιλαμβάνουν:

  • Ενεργειακή Ισότητα: 100 δωρεάν κιλοβατώρες το μήνα για την κύρια κατοικία κάθε νοικοκυριού.
  • Ψηφιακό Κοινωνικό Σούπερ Μάρκετ: Μια πλατφόρμα που θα φέρνει σε απευθείας επαφή τον παραγωγό με τον καταναλωτή, «πετώντας έξω» τους μεσάζοντες και την αισχροκέρδεια.
  • Αδιάφθοροι Βουλευτές: Δεσμεύτηκε ότι οι βουλευτές του θα είναι «διαμάντια» που δεν θα λυγίζουν μπροστά στα συμφέροντα.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην προσωπική πολεμική που δέχεται, κάνοντας λόγο για «πολιτική δίωξη» και προσπάθεια απαξίωσης επειδή είναι ανεξάρτητος και γνωρίζει πώς λειτουργούν οι αγορές. «Μετά από 2,5 χρόνια, κούρασε η προσπάθεια να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

