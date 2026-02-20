Στη συμμαχία των «5 σκληρών» η Ελλάδα για το μεταναστευτικό – Σχεδιάζουν δομές στην Αφρική για παράτυπους μετανάστες

Ένα «προωθημένο», όσο και ακραίας έμπνευσης σχέδιο επεξεργάζονται αυτό τον καιρό η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της σκληρής ευρωπαϊκής αντιμεταναστευτικής πολιτικής, ώστε να μεταφερθούν στην Αφρική όσοι μετανάστες δεν έχουν λάβει άσυλο.

Η συμμαχία των «5» περιλαμβάνει, πέρα από τη χώρα μας και τις Γερμανία, Δανία, Αυστρία, Ολλανδία. Το «σχήμα» έχει προκύψει εσχάτως και συζητά διάφορες ιδέες, υπό την πίεση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Αυτό που βρίσκεται τώρα στα σκαριά είναι να δημιουργηθούν ειδικές εγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., όπου θα φιλοξενούνται προσωρινά άτομα, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί.

Στόχος τους, όπως λέγεται, είναι η ασφαλέστερη και ταχύτερη επιστροφή των παράτυπα διαμενόντων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, λειτουργώντας ως μέσο ενίσχυσης της μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. Φέρουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πρωτόκολλο Ιταλίας – Αλβανίας, που προέβλεπε τη μεταφορά μεταναστών από την Ιταλία σε κέντρα της Αλβανίας.

Η Ελλάδα μπαίνει στην υπόθεση αυτή καθώς πέραν των όσων φθάνουν τώρα στην χώρα μας, υπάρχουν και οι χιλιάδες περιπτώσεις μεταναστών που πήραν άσυλο κυρίως από χώρες όπως Πακιστάν, Μπανγκλαντές, Συρία, Ιράκ και Αίγυπτος, και πλέον δεν δικαιολογείται να παραμένουν εδώ και θα επανεξεταστούν.

Ουσιαστικά δηλαδή, η πεντάδα των «σκληρών χωρών» που δουλεύει για τη δημιουργία returnhubs στην Αφρική. Οι χώρες αυτές έχουν ήδη συστήσει μια επιτροπή που εργάζεται και την ερχόμενη, Καθαρά Δευτέρα θα υπάρχει νέα συνάντηση σε υψηλό τεχνικό επίπεδο στις Βρυξέλλες, ώστε οι υπουργοί να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν το σχέδιό τους στο συμβούλιο υπουργών Μετανάστευσης στις 5 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες.

Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν επιβεβαιώνει σε ποιες αφρικανικές χώρες θα προταθεί να φιλοξενηθούν οι δομές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής» οι πρώτες επαφές που έχουν γίνει είναι με την Κένυα και ακολουθούν η Ουγκάντα και η Ρουάντα, χωρίς να αποκλείεται πως θα μπουν και άλλες χώρες στη συζήτηση.

Σε αυτά τα ειδικά κέντρα θα πηγαίνουν όσοι μετανάστες δεν παίρνουν άσυλο, ανεξαρτήτως των χρόνων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και θα πηγαίνουν μετανάστες μόνο από αυτές τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που προωθούν το εγχείρημα. Αν, λοιπόν, ένας πακιστανικής καταγωγής μετανάστης δεν γίνεται δεκτός από τη χώρα του, τότε θα πηγαίνει σε αυτό το ειδικό κέντρο στην Αφρική.

