Τα κούλουμα φέρνουν πονοκέφαλο ακρίβειας στους βουλευτές της ΝΔ – Ανεξήγητες οι αυξήσεις  

Tο γεγονός ότι το νηστίσιμο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας υπολογίζεται κατά 20% -25% ακριβότερο από πέρσυ έχει φέρει μεγάλο προβληματισμό στην κυβέρνηση και τους βουλευτές οι οποίοι συνεχίζουν να δέχονται τις διαμαρτυρίες των πολιτών για το θέμα της ακρίβειας.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν ότι κάποια από τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα αυξήθηκαν τον τελευταίο χρόνο κατά 25% και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις πολύ περισσότερο.

Παράλληλα σε κάποια προϊόντα τα οποία σημειώνουν μείωση τιμών στην Ε.Ε στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη παρέμβαση της επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη, η οποία σε συνέντευξη της ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στη χώρα μας, «έχουμε αυξήσεις σημαντικά μεγαλύτερες από τον μέσο όρο της ΕΕ», ότι «κάτι συμβαίνει ενδιάμεσα», προτού δηλαδή φτάσει το προϊόν στην τελική του τιμή και στον καταναλωτή και «υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την ακρίβεια, κάποιοι εξ αυτών δικαιολογημένοι και κάποιους πρέπει να τους ψάξουμε πολύ».

Την ίδια ώρα είναι άγνωστο ποιός στην κυβέρνηση διαχειρίζεται αυτό το σοβαρό θέμα από την στιγμή που ο υπουργός Ανάπτυξης εμφανίζεται να έχει προσχωρήσει τις αρμοδιότητες σε στέλεχος του υπουργείου με ότι αυτό σημαίνει.

Πάντως με τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί στην δημοσιότητα ακριβότερα θα στοιχίσουν τα θαλασσινά, με το χταπόδι να φτάνει τα 24 ευρώ το κιλό, από 18 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το καλαμάρι αγγίζει έως και τα 22 ευρώ το κιλό, περίπου 5 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι γαρίδες διαμορφώνονται στα 14 ευρώ το κιλό, από 12 ευρώ το 2025.

Αλλά και τα θράψαλα, από 9,80 ευρώ το κιλό που ήταν πέρυσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%, ενώ δυο ευρώ ακριβότερη είναι η γαρίδα αφού από 12 ευρώ το κιλό που στοίχιζε πέρσι, φέτος φτάνει στα 14 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται γύρω σε 15% με 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Την ίδια ώρα καταγράφονται αυξήσεις και στα υπόλοιπα παραδοσιακά εδέσματα. Η λαγάνα φτάνει μέχρι και τα 3,80 ευρώ, όταν πέρσι κόστιζε περίπου 2,80 ευρώ. Τρία ευρώ ακριβότερος από πέρσι θα είναι ο χαλβάς, αφού πωλείται στα 12 ευρώ το κιλό, από 9 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ο ταραμάς ξεπερνά πλέον τα 20 ευρώ το κιλό (περίπου 21 ευρώ), ενώ οι ελιές διαμορφώνονται στα 8 ευρώ, από 7,40 ευρώ το 2025.

