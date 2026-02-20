search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

20.02.2026 08:30

Τα κούλουμα φέρνουν πονοκέφαλο ακρίβειας στους βουλευτές της ΝΔ – Ανεξήγητες οι αυξήσεις  

20.02.2026 08:30
koulouma lagana

Tο  γεγονός ότι το νηστίσιμο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας υπολογίζεται κατά 20% -25% ακριβότερο από πέρσυ έχει φέρει μεγάλο προβληματισμό στην κυβέρνηση και τους βουλευτές οι οποίοι συνεχίζουν να δέχονται τις διαμαρτυρίες των πολιτών για το θέμα της ακρίβειας. 

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν ότι κάποια από τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα αυξήθηκαν τον τελευταίο χρόνο κατά 25% και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις πολύ περισσότερο. 

Παράλληλα σε κάποια προϊόντα τα οποία σημειώνουν μείωση τιμών στην Ε.Ε στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένα. 

Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη παρέμβαση της επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη, η οποία σε συνέντευξη της ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στη χώρα μας, «έχουμε αυξήσεις σημαντικά μεγαλύτερες από τον μέσο όρο της ΕΕ», ότι «κάτι συμβαίνει ενδιάμεσα», προτού δηλαδή φτάσει το προϊόν στην τελική του τιμή και στον καταναλωτή και  «υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την ακρίβεια, κάποιοι εξ αυτών δικαιολογημένοι και κάποιους πρέπει να τους ψάξουμε πολύ».

Την ίδια ώρα είναι άγνωστο ποιός στην κυβέρνηση διαχειρίζεται αυτό το σοβαρό θέμα από την στιγμή που ο υπουργός Ανάπτυξης εμφανίζεται να έχει προσχωρήσει τις αρμοδιότητες σε στέλεχος του υπουργείου με ότι αυτό σημαίνει. 

Πάντως με τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί στην δημοσιότητα ακριβότερα θα στοιχίσουν τα θαλασσινά, με το χταπόδι να φτάνει τα 24 ευρώ το κιλό, από 18 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το καλαμάρι αγγίζει έως και τα 22 ευρώ το κιλό, περίπου 5 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι γαρίδες διαμορφώνονται στα 14 ευρώ το κιλό, από 12 ευρώ το 2025.

Αλλά και τα θράψαλα, από 9,80 ευρώ το κιλό  που ήταν  πέρυσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%, ενώ  δυο ευρώ ακριβότερη είναι η γαρίδα   αφού  από  12 ευρώ το κιλό που στοίχιζε  πέρσι, φέτος φτάνει στα 14 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό  ότι  σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται γύρω σε 15% με 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Την ίδια ώρα  καταγράφονται  αυξήσεις  και στα υπόλοιπα παραδοσιακά εδέσματα. Η λαγάνα φτάνει μέχρι  και τα 3,80 ευρώ, όταν πέρσι κόστιζε περίπου 2,80 ευρώ.  Τρία ευρώ ακριβότερος από πέρσι θα είναι ο χαλβάς, αφού πωλείται στα 12 ευρώ το κιλό, από 9 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ο ταραμάς ξεπερνά πλέον τα 20 ευρώ το κιλό (περίπου 21 ευρώ), ενώ οι ελιές διαμορφώνονται στα 8 ευρώ, από 7,40 ευρώ το 2025.

Διαβάστε επίσης

Καρφί Δένδια για δημοσκοπήσεις: «Δεν μας αξίζουν τα ποσοστά αυτά»

Άδωνις σε Ζωή: Απαντώ με στοιχεία για το Κρατικό Νίκαιας, δεν θα τσακωθώ είναι βαρετό – «Προπαγάνδα αλά Γκέμπελς, να δώσει εξηγήσεις ο Χρυσοχοΐδης»

Υπόδειξη Καιρίδη σε Καραμήτρου: «Θα κάνετε τη δουλειά σας σωστά» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pispirigou-maska-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Εξετάζεται σε β’ βαθμό η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της

brad-pitt-new-
LIFESTYLE

Τα πρώτα πλάνα του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα (Video)

andrew_xroniko
ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθοί για κλάματα: Κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου, ένας στους τρεις εργαζόμενος με 1000 μικτά  

Η Ρωσία απειλεί με απέλαση τους Γερμανούς ανταποκριτές της Deutche Welle - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε δημοσιογράφο της Deutsche Welle για fake news και… προσβολή του Ερντογάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:46
pispirigou-maska-dikastiria
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Εφετείο υποβασταζόμενη η Πισπιρίγκου – Εξετάζεται σε β’ βαθμό η υπόθεση των θανάτων των δύο παιδιών της

brad-pitt-new-
LIFESTYLE

Τα πρώτα πλάνα του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα (Video)

andrew_xroniko
ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

1 / 3