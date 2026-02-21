Καθαρά Δευτέρα: Πέντε ιδέες για εναλλακτικές, ήσυχες και οικονομικές αποδράσεις

Η Καθαρά Δευτέρα είναι για πολλούς συνώνυμη με εξορμήσεις, χαρταετούς και θαλασσινά. Για όσους όμως θέλουν να αποφύγουν τους πλέον πολυσύχναστους προορισμούς και να συνδυάσουν βουνό και θάλασσα, χωρίς υπερβολικά έξοδα, υπάρχουν επιλογές σε απόσταση έως τριών ωρών από την Αθήνα που προσφέρουν γαλήνη, φυσική ομορφιά και αυθεντική ατμόσφαιρα.

Πλατανιάς Κορινθίας – Ήρεμη δύναμη στον Κορινθιακό

Σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Αθήνα, ο Πλατανιάς αποτελεί μια από τις πιο διακριτικές επιλογές στον Κορινθιακό κόλπο. Το μικρό παραθαλάσσιο χωριό παραμένει εκτός μαζικού τουρισμού, διατηρώντας χαμηλούς τόνους και λογικές τιμές. Η εγγύτητα στη Ζήρεια προσφέρει τη δυνατότητα για μια σύντομη ορεινή βόλτα πριν ή μετά το γεύμα, ενώ η παραλία του χωριού είναι ιδανική για χαρταετό δίπλα στο κύμα. Πρόκειται για μια οικονομική, χαλαρή επιλογή για όσους θέλουν να αποφύγουν την πολυκοσμία.

Περαχώρα & Λίμνη Βουλιαγμένης Κορινθίας – Λιμνοθάλασσα και βουνό σε απόσταση αναπνοής

Μόλις μιάμιση ώρα από την πρωτεύουσα, η Περαχώρα και η Λίμνη Βουλιαγμένης Κορινθίας προσφέρουν έναν ιδανικό συνδυασμό ορεινού τοπίου και γαλήνιας θάλασσας. Μακριά από την ένταση του Λουτρακίου, η περιοχή διατηρεί πιο ήσυχο χαρακτήρα. Η λιμνοθάλασσα ενδείκνυται για πικνίκ και πέταγμα χαρταετού, ενώ μια στάση στο Ηραίο Περαχώρας χαρίζει εντυπωσιακή θέα στον Κορινθιακό. Η κοντινή απόσταση κρατά και το κόστος χαμηλά, καθιστώντας την περιοχή ιδανική για μονοήμερη απόδραση.

Τυρός Αρκαδίας – Ο Πάρνωνας συναντά τη θάλασσα

Στις ανατολικές ακτές της Αρκαδίας, ο Τυρός προσφέρει ένα αυθεντικό σκηνικό όπου ο Πάρνωνας καταλήγει σχεδόν μέσα στο Αιγαίο. Η διαδρομή είναι εντυπωσιακή, ενώ το ίδιο το χωριό παραμένει ήσυχο και ανεπιτήδευτο.

Η παραλία του Τυρού ενδείκνυται για χαλαρές βόλτες και οικογενειακές στιγμές, χωρίς την αίσθηση κοσμοσυρροής. Οι τοπικές ταβέρνες κρατούν λογικές τιμές, στοιχείο που ενισχύει τον οικονομικό χαρακτήρα της επιλογής.

Αιγείρα – Γαλήνη στον βόρειο Κορινθιακό

Η Αιγείρα, περίπου δύο ώρες από την Αθήνα, αποτελεί μια διακριτική εναλλακτική για όσους αναζητούν ήσυχο παραθαλάσσιο προορισμό. Η περιοχή συνδυάζει καθαρές ακτές με ορεινή ενδοχώρα, ιδανική για μια σύντομη εξόρμηση στη φύση. Η θέα στον Κορινθιακό κόλπο, η ηρεμία και οι χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πιο δημοφιλείς προορισμούς καθιστούν την Αιγείρα μια ασφαλή επιλογή για την Καθαρά Δευτέρα.

Κυπαρίσσι Λακωνίας – Αυθεντικότητα και απομόνωση

Για όσους δεν διστάζουν να οδηγήσουν λίγο περισσότερο, το Κυπαρίσσι Λακωνίας αποτελεί έναν μικρό, απομονωμένο θησαυρό. Η άγρια ομορφιά του τοπίου, με τα βουνά να «βουτούν» στη θάλασσα, δημιουργεί ένα σκηνικό αυθεντικής ελληνικής φύσης. Η περιοχή παραμένει χαμηλών τόνων ακόμη και σε περιόδους εξορμήσεων, προσφέροντας την αίσθηση πραγματικής απόδρασης. Αν και η απόσταση είναι μεγαλύτερη, το ήσυχο περιβάλλον και η απουσία μαζικού τουρισμού αποζημιώνουν τον επισκέπτη.

Η Καθαρά Δευτέρα δεν χρειάζεται να σημαίνει απαραίτητα συνωστισμό και αυξημένα κόστη. Με σωστή επιλογή προορισμού, η μέρα μπορεί να συνδυάσει χαρταετό, φύση, θάλασσα και αυθεντικές γεύσεις, σε περιβάλλον ήρεμο και προσιτό — μόλις λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα.

