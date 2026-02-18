Tripadvisor: Τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 20 καλύτερες του κόσμου για το 2026 (photos)

Τέσσερις ελληνικές παραλίες φιγουράρουν στη λίστα με τις 20 καλύτερες του κόσμου για το 2026, που δημοσίευσε η TripAdvisor, μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα των «Travellers’ Choice awards» σε αυτή τη λίστα εντοπίζονται τέσσερις ελληνικές ακτές, τρεις στην Κρήτη και μία στην Κέρκυρα.

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το Ελαφονήσι, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Μπάλος.

Τα Φαλάσαρνα κατατάχθηκαν ενδέκατα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα κατέλαβε τη 14η θέση στη λίστα.

Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται η Isla Pasion, μία ιδιωτική παραλία κοντά στο Κοζουμέλ του Μεξικού, γνωστή για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της.

Η πρόσβαση γίνεται επί πληρωμή, με ημερήσιο πάσο που ξεκινά περίπου από 38 ευρώ (45 δολάρια), προσφέροντας δραστηριότητες, όπως καγιάκ και παρατήρηση θαλάσσιας ζωής.

Η λίστα με τις 20 κορυφαίες παραλίες για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor:

1. Isla Pasion (Κοζουμέλ), Μεξικό

2. Ελαφονήσι (Κρήτη), Ελλάδα

3. Μπάλος (Κρήτη), Ελλάδα

4. Eagle Beach(Παλμ-Ιγκλ Μπιτς), Αρούμπα

5. Praia da Falésia (Όλος ντε Άγκουα), Πορτογαλία

6. Banana Beach (Πουκέτ), Ταϊλάνδη

7. La Jolla Cove (Σαν Ντιέγκο), Καλιφόρνια

8. La Pelosa Beach (Σαρδηνία), Ιταλία

9. Manly Beach (Σίδνεϊ), Αυστραλία

10. Boulders Beach Penguin Colony (Σάιμον), Νότια Αφρική

11. Φαλάσαρνα (Κρήτη), Ελλάδα

12. Platja De Muro (Μαγιόρκα), Ισπανία

13. Tobacco Bay Beach (Σεντ Τζορτζ), Βερμούδες

14. Παλαιοκαστρίτσα (Κέρκυρα), Ελλάδα

15 Kite Beach (Ντουμπάι), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

16 Kelingking Beach (Νούσα Πενίντα), Ινδονησία

17 Clearwater Beach (Φλόριντα), ΗΠΑ

18 Spiaggia dei Conigli (Λαμπεντούζα), Ιταλία

19 Bondi Beach (Σίδνεϊ), Αυστραλία

20 Playa de Maspalomas (Γκραν Κανάρια), Ισπανία

