Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-68: «Πράσινο» το Κύπελλο Ελλάδας για 22η φορά στην ιστορία

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής επί του Ολυμπιακού στον τελικό του μπασκετικού Κυπέλλου Ελλάδας, που διεξήχθη στο κλειστό «Δύο Αοράκια» της Κρήτης.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 79-68 επί του «αιωνίου» αντιπάλου τους πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τροπαίου για τη σεζόν 2025/2026.

Γισ το «τριφύλλι» ήταν το 22ο τρόπαιο στην Ιστορία του.

Μετά την πρώτη ισορροπημένη περίοδο (17-17), οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν την επιθετική και αμυντική συνεισφορά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 28-12 στο δεύτερο δεκάλεπτο, ξεφεύγοντας με διψήφια διαφορά. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στο «πνεύμα» του αγώνα και να γίνουν απειλητικοί, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί διαρκώς ένα καλό προβάδισμα και να φτάνει στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς.

Ο νεοαποκτηθέντας φόργουορντ του «τριφυλλιού» είχε τρομερή παρουσία με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και τρομερή αμυντική προσήλωση. Άξιος συμπαραστάτης του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που έκανε μία από τις κορυφαίες του εμφανίσεις με τα πράσινα, μετρώντας 14 πόντους με 3/3 τρίποντα. Πολύ καλή παρουσία από τους Τζέριαν Γκραντ και Ντίνο Μήτογλου, που μέτρησαν 11 πόντους έκαστος.

Από πλευράς του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 16 πόντους αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει μόνο στο πρώτο ημίχρονο, ενώ πολύ καλός ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που «επιστρατεύτηκε» στο δεύτερο ημίχρονο και έβαλε 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (4/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοβ 16 (7/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπολου, Ντόρσεϊ 4 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 5 (1/2 δίποντα, 3/4 βολές), Χολ, Τζόουνς 12 (4/4 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Όσμαν 7 (0/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολμς 8 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος 14 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Γκραντ 11 (5/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ναν 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα)

