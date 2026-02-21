Τοκατλίδη: «Κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά»

Με στόχο να μηδενιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων το 2026 και να γίνει ακόμη ταχύτερη η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπείες, μπήκε στη νέα χρονιά το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις προς όφελος των ασθενών που έκανε το ΙΦΕΤ αλλά και τους στόχους του για τη νέα χρονιά που διανύουμε μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελευθερία Τοκατλίδη, διευθύνουσα σύμβουλος στο Ινστιτούτο.

«Για το 2026 από τους βασικούς μας στόχους είναι η λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τους ασθενείς, όπου θα μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία της συνταγογράφησής τους ηλεκτρονικά από το σπίτι τους» λέει και προσθέτει ότι προτεραιότητες παραμένουν ο μηδενισμός των κρίσιμων ελλείψεων σε φάρμακα και η ακόμη ταχύτερη πρόσβαση σε νέες θεραπείες, καθώς και η ενίσχυση της παραγωγικής και ψηφιακής υποδομής του οργανισμού.

«Τα τελευταία 2 χρόνια που είμαι στο τιμόνι του ΙΦΕΤ, πετύχαμε να μετασχηματίσουμε τον Οργανισμό περνώντας από ένα μοντέλο διαχείρισης κρίσεων και ελλείψεων, σε ένα οργανωμένο, και αξιόπιστο σύστημα λειτουργίας πρόβλεψης και άμεσης εκτέλεσης» αναφέρει.

Μειώθηκε ο αριθμός των φαρμάκων με οριακό ή μηδενικό απόθεμα

Όπως εξηγεί, μειώθηκε ο αριθμός των φαρμάκων με οριακό ή μηδενικό απόθεμα, από 112 το 2023 σε 8 το 2025 και προσθέτει: «Στόχος μας για το 2026 είναι να μηδενιστούν οι ελλείψεις. Την ίδια ώρα, μειώσαμε δραστικά τους χρόνους παράδοσης. Εκεί όπου οι ασθενείς περίμεναν από 2 έως και 4 μήνες, σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, πετύχαμε η παράδοση να γίνεται μέσα σε 7 έως 10 ημέρες – και αυτό το πετύχαμε με στόχευση και εξασφάλιση στρατηγικών αποθεμάτων».

Έχουμε βαθιά επίγνωση όλοι όσοι εργαζόμαστε στο ΙΦΕΤ, τι σημαίνει για έναν ασθενή να βρίσκει το φάρμακο που εναγωνίως περιμένει στο 1/10 του χρόνου, συνεχίζει η διευθύνουσα συμβούλους του ινστιτούτου και επισημαίνει: «Για εμάς, αυτό είναι αποστολή. Για τον ασθενή, όμως, είναι η μοναδική του ελπίδα».

Η ίδια εξηγεί πώς βελτιώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση σε νέες και εξειδικευμένες θεραπείες. «Δώσαμε πρόσβαση σε πάνω από 160 νέες θεραπείες που αδειοδοτήθηκαν μόλις τα τελευταία 2 χρόνια από τον ΕΜΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) ή τον FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ), και μάλιστα πολλές από αυτές ήρθαν για τους ασθενείς μας σε χρόνο λιγότερο των 2 μηνών από την αρχική έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα» επισημαίνει.

219 νέα φάρμακα στη χώρα τη διετία 2024-2025

Αναφέρει, επίσης, πως τη διετία 2024-2025, ήρθαν στη χώρα 219 νέα φάρμακα και σήμερα διακινούνται από το ΙΦΕΤ πάνω από 850 διαφορετικά σκευάσματα, κυρίως για σπάνιες παθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνει, το ΙΦΕΤ επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αναγκαίες και μοναδικές θεραπείες.

«Το 2025, το 69% των συνολικών φαρμάκων που διακίνησε το ΙΦΕΤ, αφορούσε ορφανά φάρμακα. Είχαμε δηλαδή αύξηση 52% σε σχέση με το 2024. Αυτό σημαίνει πως περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν τη μοναδική θεραπεία που χρειάζονταν στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο» λέει η κυρία Τοκατλίδη προσθέτοντας πως η ενίσχυση της πρόσβασης μπορεί να συμβαδίζει και με τον έλεγχο του κόστους. «Τη διετία 2024-2025, πετύχαμε μεσοσταθμική μείωση τιμών πάνω 18% και συνολικό όφελος 78 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το όφελος μεταφέρθηκε εξολοκλήρου στους τελικούς αποδέκτες -ασθενείς- χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα, την ασφάλεια ή τη διαθεσιμότητα της ενδεδειγμένης θεραπείας», σημειώνει.

Αγοράζουμε πλέον στις χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης έχοντας ενισχύσει την διαπραγματευτική μας δύναμη, τονίζει και ανάφερε πως σήμερα το ΙΦΕΤ λειτουργεί με δεδομένα, με έλεγχο, με διαφάνεια και με σχέδιο. «Στο σύνολο είχαμε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών μας, που αυτή δεν προήλθε από αυξήσεις τιμών αλλά προήλθε από την αύξηση της κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη συστηματική εμπλοκή του ΙΦΕΤ στην αντιμετώπιση των ελλείψεων. Δηλαδή, προσφέραμε περισσότερες ποσότητες και νέα φάρμακα, που έως πριν από έναν χρόνο δεν υπήρχαν», προσθέτει.

Το ΙΦΕΤ το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εξυπηρέτησε διπλάσια ΑΜΚΑ, με το 91% των φαρμάκων αυτών να αφορούν φάρμακα ατομικών θεραπειών εξωτερικού. Επίσης την ίδια χρονιά οι εντολές έκτακτης εισαγωγής λόγω διακοπής κυκλοφορίας φαρμάκων, διπλασιάστηκαν συγκριτικά με το 2024.

«Το 2025 δώσαμε την δυνατότητα πρόσβασης σε πάνω από 50 διαφορετικά νέα φάρμακα με έγκριση μόνο FDA, φάρμακα που δεν αποζημιώνονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε ασθενείς που τα είχαν απόλυτη ανάγκη και μάλιστα με χρόνο παράδοσης 30-45 ημέρες. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό για αυτούς τους ανθρώπους» επισημαίνει η κυρία Τοκατλίδη,

Αναφερόμενη τέλος στον σκοπό του ΙΦΕΤ τονίζει πως παραμείνει ένας σταθερός, αξιόπιστος και σύγχρονος δημόσιος οργανισμός, που εγγυάται ότι κανένας ασθενής δεν θα μένει ακάλυπτος επειδή το φάρμακό του είναι δυσεύρετο ή μη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. «Τα τελευταία δύο χρόνια αποδείξαμε ότι το Δημόσιο μπορεί να λειτουργεί γρήγορα, σύγχρονα, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το σαρακοστιανό τραπέζι – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Καρκίνος παχέος εντέρου: Το τρόφιμο που μειώνει τον κίνδυνο έως και 20%