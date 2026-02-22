search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 17:22

«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

22.02.2026 17:22
giamali_gewrgiadis

Πριν καν αρχίσει η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, ξεκίνησε η σημερινή «βιντεομαχία» της Νατάσας Γιάμαλη και υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για όσα έγιναν την Πέμπτη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

«Έχω λάβει πολλά μηνύματα για το κατά πόσο μου έστειλε τελικά ο υπουργός Υγείας το βίντεο όπου φαίνεται ο κ. Ζιαζιάς να τον χτυπάει. Δεν έχω λάβει τίποτα πέρα από την ανάρτηση με την γνωστή εικόνα. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και περιμένουμε την απάντηση του υπουργού. Τα λέμε στις 15:20 στις Εξελίξεις Τώρα στο Mega», έγραψε η δημοσιογράφος, ενημερώνοντας όσους είχαν ακούσει τον υπουργό το Σάββατο να δεσμεύεται πως θα στείλει το επίμαχο βίντεο και να προειδοποιεί μάλιστα πως επειδή «θα γίνει viral» θα πρέπει να στείλει «αναγκαστικά» τον γιατρό στο πειθαρχικό «επειδή χτυπήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο».

Αλλά αυτό δεν συνέβη ούτε την ώρα της σημερινής της εκπομπής.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια του Mega, o υπουργός Υγείας αντ’ αυτού ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που -όπως έγραψε- επιβεβαιώνει την επίθεση που δέχτηκε.

«Ο “καλός” και “αδικημένος” γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε τη γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. (…) Πλέον άλλη δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει. Στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση όσοι απλώνουν χέρι και ασκούν βία. Τελεία και παύλα. Θα λένε ότι θέλουν αλλά τα χέρια τους κοντά και οι μπουνιές τους μαζεμένες», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Γιάμαλη για Γεωργιάδη: «Δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε – Ασχολείται με τα νούμερα της τηλεθέασής μου»

«Προφανώς δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε. Ως μετρ των εντυπώσεων, όμως, προσπαθεί έτσι να τη γυρίσει την μπιφτέκα που λένε και στο χωριό μου. Λέει για διάφορα, λέει πως έπρεπε να κάτσει να τον χτυπήσει… Μα δεν προκύπτει, μα δεν ήταν καν μπροστά εκεί στον Δημήτρη Ζιαζιά στον γιατρό. Φτάνει όμως μέχρι το σημείο – εδώ κοντινό το θέλω τώρα, κάμερα σε μένα, για να μιλάμε με όρους που καταλαβαίνει- ο αξιότιμος κύριος υπουργός Υγείας για να μην απαντήσει (….) του τι προηγήθηκε και του τι ακολούθησε της εικόνας που ανήρτησε, να ασχοληθεί με τα νούμερα της τηλεθέασης μου», επισήμανε στη συνέχεια η Αναστασία Γιάμαλη.

»Για να μας πει τι; Για να μας πει ότι εκείνος “πούλησε” χθες. Υπουργέ, με όλο τον σεβασμό, δεν είστε η Ντέπυ Γκολεμά. Υπουργός Υγείας είστε. Γι’ αυτό που αναρτήσατε, και αποκαλύφθηκε ότι καταρρίφθηκε η ακρίβεια και η αλήθεια του θα απαντήσετε; Εμένα δεν με νοιάζουν τα νούμερα. Αυτά τα συζητάω με τον Σταμάτη Μαλέλη. Στο ρεπορτάζ μας θα απαντήσετε; Στο ότι βγήκατε σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι και είπατε εγώ έχω βίντεο που θα γίνει viral και δεν μου το στείλατε ποτέ θα απαντήσετε;», διερωτήθηκε.

Διαβάστε επίσης:

«Μοναδική μαρτυρία»: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Τηλεθέαση Σαββάτου: Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Το πρόγραμμα που έπιασε κορυφή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DMA_87041
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κινεζικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα

giamali_gewrgiadis
MEDIA

«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην πράκτορας της CIA: Ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

ΡΕΖ33-scaled1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε το λαμπάκι της βενζίνης – Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις ακόμα;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:28
DMA_87041
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κινεζικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα

giamali_gewrgiadis
MEDIA

«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

1 / 3