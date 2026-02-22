«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

Πριν καν αρχίσει η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, ξεκίνησε η σημερινή «βιντεομαχία» της Νατάσας Γιάμαλη και υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για όσα έγιναν την Πέμπτη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

«Έχω λάβει πολλά μηνύματα για το κατά πόσο μου έστειλε τελικά ο υπουργός Υγείας το βίντεο όπου φαίνεται ο κ. Ζιαζιάς να τον χτυπάει. Δεν έχω λάβει τίποτα πέρα από την ανάρτηση με την γνωστή εικόνα. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και περιμένουμε την απάντηση του υπουργού. Τα λέμε στις 15:20 στις Εξελίξεις Τώρα στο Mega», έγραψε η δημοσιογράφος, ενημερώνοντας όσους είχαν ακούσει τον υπουργό το Σάββατο να δεσμεύεται πως θα στείλει το επίμαχο βίντεο και να προειδοποιεί μάλιστα πως επειδή «θα γίνει viral» θα πρέπει να στείλει «αναγκαστικά» τον γιατρό στο πειθαρχικό «επειδή χτυπήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο».

Αλλά αυτό δεν συνέβη ούτε την ώρα της σημερινής της εκπομπής.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια του Mega, o υπουργός Υγείας αντ’ αυτού ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που -όπως έγραψε- επιβεβαιώνει την επίθεση που δέχτηκε.

«Ο “καλός” και “αδικημένος” γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε τη γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. (…) Πλέον άλλη δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει. Στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση όσοι απλώνουν χέρι και ασκούν βία. Τελεία και παύλα. Θα λένε ότι θέλουν αλλά τα χέρια τους κοντά και οι μπουνιές τους μαζεμένες», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο «καλός» και «αδικημένος» γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: «Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι… pic.twitter.com/SjzT5JiQb2 February 21, 2026

Γιάμαλη για Γεωργιάδη: «Δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε – Ασχολείται με τα νούμερα της τηλεθέασής μου»

«Προφανώς δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε. Ως μετρ των εντυπώσεων, όμως, προσπαθεί έτσι να τη γυρίσει την μπιφτέκα που λένε και στο χωριό μου. Λέει για διάφορα, λέει πως έπρεπε να κάτσει να τον χτυπήσει… Μα δεν προκύπτει, μα δεν ήταν καν μπροστά εκεί στον Δημήτρη Ζιαζιά στον γιατρό. Φτάνει όμως μέχρι το σημείο – εδώ κοντινό το θέλω τώρα, κάμερα σε μένα, για να μιλάμε με όρους που καταλαβαίνει- ο αξιότιμος κύριος υπουργός Υγείας για να μην απαντήσει (….) του τι προηγήθηκε και του τι ακολούθησε της εικόνας που ανήρτησε, να ασχοληθεί με τα νούμερα της τηλεθέασης μου», επισήμανε στη συνέχεια η Αναστασία Γιάμαλη.

»Για να μας πει τι; Για να μας πει ότι εκείνος “πούλησε” χθες. Υπουργέ, με όλο τον σεβασμό, δεν είστε η Ντέπυ Γκολεμά. Υπουργός Υγείας είστε. Γι’ αυτό που αναρτήσατε, και αποκαλύφθηκε ότι καταρρίφθηκε η ακρίβεια και η αλήθεια του θα απαντήσετε; Εμένα δεν με νοιάζουν τα νούμερα. Αυτά τα συζητάω με τον Σταμάτη Μαλέλη. Στο ρεπορτάζ μας θα απαντήσετε; Στο ότι βγήκατε σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι και είπατε εγώ έχω βίντεο που θα γίνει viral και δεν μου το στείλατε ποτέ θα απαντήσετε;», διερωτήθηκε.

