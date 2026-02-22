search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 10:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 07:52

Πτολεμαΐδα: 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας – Μάχη των γιατρών για να σώσουν τα δάχτυλά του

22.02.2026 07:52
krotides_new

Μάχη για να σώσουν τα δάχτυλα του 17χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι από κροτίδα δίνουν οι γιατροί.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου, στο πάρκο εκτάκτων αναγκών της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε να ενεργοποιήσει κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- εξερράγη αιφνιδίως.

Από την έκρηξη προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός στο χέρι του 17χρονου και εκτεταμένη αιμορραγία.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το οποίο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία, μεταφέροντάς τον στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν σε επείγουσα εισαγωγή, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων. Η κατάσταση της υγείας του νεαρού χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό κέντρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι εκκλήσεις των Αρχών

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, καθώς και το είδος της κροτίδας που χρησιμοποιήθηκε.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο που εγκυμονεί η χρήση κροτίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουν προς όλους για αυξημένη προσοχή, υπενθυμίζοντας ότι η χρήση κροτίδων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και μόνιμες αναπηρίες.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή – Τι θα γίνει την Καθαρά Δευτέρα

Πάτρα: Στους δρόμους 50.000 καρναβαλιστές για την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση (Photos-Video)

Σταματούν οι νυχτερινές έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι, λόγω κακοκαιρίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kiriakos mitsotakis 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και ασφάλεια

limnos plimmires (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σάρωσε η κακοκαιρία τη Λήμνο: Ζημιές σε υποδομές και δρόμους – Που καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Όλοι στον Στρατό Ξηράς για βασική εκπαίδευση 10 εβδομάδων: Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία

charles_andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «σεισμός» στο Μπάκινγχαμ: E-mail του 2019 …καίνε τον Κάρολο – Τον είχαν προειδοποιήσει για τις «μυστικές συμφωνίες» του αδελφού του

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Τον βρήκα πάνω στο παιδί μου» – Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για τη σεξουαλική επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 10:25
kiriakos mitsotakis 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και ασφάλεια

limnos plimmires (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σάρωσε η κακοκαιρία τη Λήμνο: Ζημιές σε υποδομές και δρόμους – Που καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Όλοι στον Στρατό Ξηράς για βασική εκπαίδευση 10 εβδομάδων: Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία

1 / 3