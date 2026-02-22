Πτολεμαΐδα: 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας – Μάχη των γιατρών για να σώσουν τα δάχτυλά του

Μάχη για να σώσουν τα δάχτυλα του 17χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι από κροτίδα δίνουν οι γιατροί.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου, στο πάρκο εκτάκτων αναγκών της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε να ενεργοποιήσει κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- εξερράγη αιφνιδίως.

Από την έκρηξη προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός στο χέρι του 17χρονου και εκτεταμένη αιμορραγία.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το οποίο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία, μεταφέροντάς τον στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν σε επείγουσα εισαγωγή, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων. Η κατάσταση της υγείας του νεαρού χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό κέντρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι εκκλήσεις των Αρχών

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, καθώς και το είδος της κροτίδας που χρησιμοποιήθηκε.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο που εγκυμονεί η χρήση κροτίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουν προς όλους για αυξημένη προσοχή, υπενθυμίζοντας ότι η χρήση κροτίδων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και μόνιμες αναπηρίες.

