ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

22.02.2026 15:38

Τσουκαλάς: «Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να καταλάβουμε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πετάει μονίμως χαρταετό»

«Με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει και αυτήν την Κυριακή μια εικονική πραγματικότητα», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, ενώ σχολιάζει πως «δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να καταλάβουμε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πετάει μονίμως χαρταετό».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι «ο Πρωθυπουργός περηφανεύεται πως δεν ξέχασε να κάνει ανάρτηση παρά το γεγονός ότι αύριο είναι Καθαρά Δευτέρα». Σχολιάζει ότι «θυμήθηκε πολλά να πει», όμως «ξέχασε σκόπιμα» να απαντήσει «γιατί δεν διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το κεντρικό “γαλάζιο” στέλεχος, που φέρεται να ελέγχεται για απόκρυψη περιουσίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ». «Δεν τον θυμάται, όταν τον συνόδευε σε περιοδείες; Δεν τον θυμάται δίπλα στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κρήτη να θριαμβολογεί για τον πακτωλό των επιδοτήσεων και για “όσα έσπειρε η Νέα Δημοκρατία, και τώρα θερίζουν”;», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς.

Του καταλογίζει επίσης ότι δεν βρήκε «ούτε μια λέξη για να σχολιάσει τις επικίνδυνες ακρότητες και γραφικότητες του Υπουργού Υγείας, που προσπαθεί να βουλιάξει στον βούρκο την πολιτική ζωή».

Επιπλέον, τον κατηγορεί για «περίσσευμα θράσους», καθώς «πανηγυρίζει ότι έλυσε το θέμα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, όταν απέκλεισε από τη ρύθμιση τη μεγάλη πλειοψηφία, τους ληξιπρόθεσμους δανειολήπτες, ενώ σε όσους εντάσσονται επιφυλάσσει μια ελάφρυνση μόλις 15% στην επιβάρυνση που προέκυψε από την αλλαγή ισοτιμίας, ενώ οι τράπεζες και τα funds έχουν κερδίσει αδιανόητα χρήματα σε βάρος τους». Κατόπιν αυτών σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «πανηγυρίζει που είναι η μόνη κυβέρνηση, που ρύθμισε τα ζητήματα υπέρ των πιστωτών και όχι υπέρ των δανειοληπτών. Πανηγυρίζει για ακόμα μία χορηγία του στα funds».

Ακόμη ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να ξεχνά ότι «ήταν εκείνος που πριν έξι χρόνια δήλωνε στον ΟΗΕ πως “το αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα και χάνει την αξία του”, επιλέγοντας όχι μόνο να χαθούν 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014 πάνω στον οποίο βασίζονται οι σημερινές συμβάσεις, αλλά και να μετατρέψει την πράσινη μετάβαση σε μια μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας αποκλείοντας να δίνονται όροι για κατά προτεραιότητα σύνδεση στο δίκτυο σε ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, συνεταιρισμών, μεταποιητών και τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω ολιγωρίας στις επενδύσεις στην αποθήκευση».

