Νικόλας Φαραντούρης: Έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

FARANTOURIS NEW

Ευρωπαϊκή διάσταση λαμβάνει πλέον το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα, καθώς – όπως αποκάλυψε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης – το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον έλληνα ευρωβουλευτή, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) έκανε δεκτή την αναφορά Ελλήνων δανειοληπτών και αποφάσισε να προχωρήσει στην εξέταση της υπόθεσης εις βάθος, καθώς εκτιμά πως, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη επιλύσει το θέμα, η ελληνική περίπτωση εξακολουθεί να εγείρει ζητήματα, παρά την ψήφιση του νόμου 5264/2025.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη «η ρύθμιση του ν. 5264/2025 δεν πληροί τα κριτήρια ασφάλειας δικαίου και προστασίας του καταναλωτή. Ο ελληνικός νόμος 5264/ 2025, που υποτίθεται ότι θα ρύθμιζε τα ζητήματα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο που ταλαιπωρούν χιλιάδες δανειολήπτες για πάνω από δέκα χρόνιαν, μόνο αυτό δεν κάνει. Διότι:

Α. Είναι περιορισμένης έκτασης
Β. Προβλέπει εθελοντική ένταξη και μετατροπή της οφειλής σε € ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία
Γ. Δεν έχει αναδρομική διόρθωση
Δ. Βασίζεται στην αποδοχή του συνόλου της οφειλής και
Ε. Προϋποθέτει παραίτηση από μελλοντικές διεκδικήσεις».

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νικόλας Φαραντούρης τονίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάζει την εις βάθος εξέταση της υπόθεσης και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι τον αγώνα για δικαίωση των χιλιάδων δανειοληπτών».

