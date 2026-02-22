Το κατενάτσιο της κυβέρνησης – Στρατηγική αποφυγής του λάθους ως τις κάλπες και αντεπίθεση στην τελική ευθεία

Στη δεκαετία του 1960 ο μέγας προπονητής και φιλόσοφος του ποδοσφαίρου Ελένιο Ερέρα εισήγαγε στο ιταλικό ποδόσφαιρο ένα νέο σύστημα παιχνιδιού, το διαβόητο κατενάτσιο: ένα αυστηρά αμυντικογενές σύστημα, στο οποίο ο βασικός στόχος της ομάδας ήταν να αποφύγει να δεχθεί γκολ. Το κατενάτσιο έγινε σύντομα συνώνυμο του αργού ποδοσφαίρου, με τους σκληροτράχηλους αμυντικούς, την κουραστική ανάπτυξη και τα λίγα τέρματα.

Το κατενάτσιο εξαρχής δέχθηκε σφοδρή κριτική, καθώς θεωρήθηκε «αντιποδόσφαιρο», ωστόσο αποδείχθηκε άκρως αποτελεσματικό, δίνοντας στην Ίντερ του Ερέρα και στη Μίλαν του Νερέο Ρόκο νίκες και τίτλους, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το ρητό «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Δεν είναι γνωστό, βέβαια, αν στο Μέγαρο Μαξίμου μελετούν την ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά η στρατηγική που ακολουθείται το τελευταίο διάστημα πιθανότατα θα έκανε τον Ερέρα υπερήφανο, καθώς η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία μοιάζουν να έχουν υιοθετήσει πλήρως την αμυντικογενή τακτική του, με βασικό στόχο να μην δεχθούν πολιτικό «γκολ» λίγο πριν από την κάλπη και επιδιώκοντας να πιέσουν όσο περισσότερο γίνεται τους αντιπάλους τους, ώστε να κάνουν λάθος που θα δώσει στην κυβερνητική παράταξη την ευκαιρία που αποζητά να ανεβάσει τα ποσοστά της.

Όπως έχει γράψει ξανά το «Ποντίκι», στην παρούσα φάση ο στόχος της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κατοχύρωση των κεκτημένων – η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να κινείται γύρω στο 30%+ στις δημοσκοπήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην μπορούν να την απειλήσουν (είτε δημοσκοπικά είτε πολιτικά, παρουσιάζοντας μια πειστική εναλλακτική διακυβέρνησης) και να επενδύει στο αφήγημα της σταθερότητας, ώστε να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να τη στηρίξουν όταν στηθούν οι εθνικές κάλπες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κομματικών και κυβερνητικών πηγών, η τακτική αυτή μοιάζει να αποδίδει καρπούς, καθώς τους τελευταίους μήνες η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μικρά αλλά εμφανή κέρδη στις μετρήσεις και, την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να αποκτήσει ορμή που θα μπορούσε να απειλήσει τη δημοσκοπική… μονοκαλλιέργεια που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Αντιθέτως, η εσωστρέφεια που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη λόγω των χαμηλών πτήσεων στις μετρήσεις, αλλά και απρόβλεπτες εξελίξεις, όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εκτιμάται ότι «κόβουν τα φτερά» των «πράσινων» ακόμα περισσότερο.

Ωστόσο, αν κάποιος θα ήθελε να είναι απολύτως ειλικρινής, όλα αυτά μοιάζουν να αφορούν τους «τεχνικούς της εξουσίας», που έλεγε κι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Την ίδια στιγμή, Μαξίμου και Πειραιώς αναγνωρίζουν ότι στην κοινωνία επικρατεί ένας υπόγειος αναβρασμός, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί και να ανατρέψει τα δεδομένα – κι αυτό δεν αφορά τόσο τη δημιουργία νέων κομμάτων όσο διεργασίες σχετικές με μείζονες υποθέσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις και οι οποίες σταδιακά έρχονται ξανά στο προσκήνιο (κάποιος κακεντρεχής, μάλιστα, θα μπορούσε να πει ότι η κυβέρνηση θεώρησε ότι ξεμπέρδεψε με αυτές, αλλά διαρκώς τις βρίσκει μπροστά της) και μπορούν να προκαλέσουν πισωγυρίσματα υψηλού κόστους.

Τέμπη

Στις 23 Μαρτίου αρχίζει – τρία χρόνια μετά την τραγωδία – η δίκη για το αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 άτομα και το οποίο ακόμα και σήμερα προκαλεί τεράστια συγκινησιακή φόρτιση σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και εξάπτει τα πάθη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πολιτικού φάσματος. Σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα δε, στις 28 Φεβρουαρίου, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας καλούν εκ νέου τους πολίτες να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια για την τρίτη «μαύρη» επέτειο του δυστυχήματος, με τις συγκεντρώσεις – τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις – να αναμένονται ογκώδεις και δυναμικές.

Βέβαια, από πέρσι μέχρι φέτος πολλά έχουν αλλάξει: νέα στοιχεία έχουν προστεθεί στην υπόθεση, δύο πρώην υπουργοί έχουν σταλεί στο Δικαστικό Συμβούλιο και η Μαρία Καρυστιανού έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ιδρύσει/συμμετάσχει σε νέο κόμμα (και, παράλληλα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις κάνοντας δηλώσεις για τις αμβλώσεις ή για τα ελληνοτουρκικά). Ωστόσο, αυτό καθαυτό το βάρος της υπόθεσης, αλλά και η ακροαματική διαδικασία θέτουν την κυβέρνηση σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς αναγνωρίζεται ότι μπορούν να αναζωπυρωθούν πάθη τα οποία είτε είχαν αποκρουστεί είτε είχαν αμβλυνθεί με την πάροδο του χρόνου. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι τα Τέμπη επανέρχονται στο προσκήνιο και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η δεύτερη «χαίνουσα πληγή» για την κυβέρνηση είναι το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και η – ορατή πλέον – πιθανότητα παρόξυνσης της υπόθεσης, η οποία, αν κάποιος θέλει να είναι ειλικρινής, επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί όσο καμία άλλη. Στην παρούσα φάση, τα «μέτωπα» είναι δύο:

● Από τη μία πλευρά, το όχι απίθανο ενδεχόμενο η αντιπολίτευση να καταθέσει κοινό πόρισμα για τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση – κάτι που, πέραν του ότι θα δείξει για άλλη μια φορά την απομόνωση της κυβερνώσας παράταξης, θα φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, η οποία, έστω κι αν υιοθετήσει το πόρισμα της «γαλάζιας» πλειοψηφίας, θα βρεθεί «απολογούμενη» έναντι του συνόλου των κομμάτων.

● Από την άλλη, οι πληροφορίες ότι ακόμα και ώς το τέλος Φεβρουαρίου θα φθάσει στη Βουλή νέα δικογραφία για την υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία θα περιλαμβάνονται ονόματα υπουργών – πρώην και νυν – και βουλευτές, ως επί το πλείστον από τη Νέα Δημοκρατία. Μια τέτοια εξέλιξη προφανώς θεωρείται εξαιρετικά βλαπτική, καθώς θα βάλει εκ νέου τη «γαλάζια» παράταξη σε θέση άμυνας χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν οι συνέπειες.

