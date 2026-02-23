search
23.02.2026 11:32

Άγιο Όρος: Σεισμός κοντά στις Καρυές – Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (photo)

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στις 08:09, βορειοδυτικά από τις Καρυές Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 13,4 χιλιόμετρα, στα 10χλμ. δυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρει το thesstoday.gr, το φαινόμενο είχε μικρή διάρκεια και, παρά τη στιγμιαία ανησυχία που προκάλεσε, δεν συνοδεύτηκε από δυσάρεστες συνέπειες. Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές σε κτίρια ή υποδομές, ούτε για τραυματισμούς, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

