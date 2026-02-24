search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 12:41
24.02.2026 11:26

Βόλος: Στο νοσοκομείο με ιογενή μηνιγγίτιδα μαθητής δημοτικού

24.02.2026 11:26
αρχείου shutterstock

Με ιογενή μηνιγγίτιδα διαγνώστηκε ένας μαθητής δημοτικού σχολείου στον Βόλο, που το Σάββατο μετείχε σε δραστηριότητες του αθλητικού συλλόγου που ανήκει και έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το παιδί κατά την διάρκεια της προπόνησης αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία και αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Οι γονείς ενημέρωσαν αμέσως μετά την διάγνωση τόσο το σχολείο του παιδιού και τον αθλητικό σύλλογο, ενώ ενημερώθηκε και το Λύκειο που διαθέτει το γυμναστήριο του για να προπονούνται ομάδες και σύλλογοι.

Αμέσως ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έκλεισε το Γυμναστήριο και σήμερα θα γίνει απολύμανση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αύριο και να είναι διαθέσιμο στα παιδιά.

Ο μαθητής νοσηλεύεται με πολύ καλή πρόγνωση.

