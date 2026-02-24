Βόλος: Στο νοσοκομείο με ιογενή μηνιγγίτιδα μαθητής δημοτικού

Με ιογενή μηνιγγίτιδα διαγνώστηκε ένας μαθητής δημοτικού σχολείου στον Βόλο, που το Σάββατο μετείχε σε δραστηριότητες του αθλητικού συλλόγου που ανήκει και έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το παιδί κατά την διάρκεια της προπόνησης αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία και αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Οι γονείς ενημέρωσαν αμέσως μετά την διάγνωση τόσο το σχολείο του παιδιού και τον αθλητικό σύλλογο, ενώ ενημερώθηκε και το Λύκειο που διαθέτει το γυμναστήριο του για να προπονούνται ομάδες και σύλλογοι.

Αμέσως ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έκλεισε το Γυμναστήριο και σήμερα θα γίνει απολύμανση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αύριο και να είναι διαθέσιμο στα παιδιά.

Ο μαθητής νοσηλεύεται με πολύ καλή πρόγνωση.

Διαβάστε επίσης:

Αποτρόπαιο «χιούμορ»: Στα κούλουμα των Μεστών έκαναν πλάκα με τους 15 νεκρούς μετανάστες – Κατακραυγή και μια συγγνώμη

Καραμπόλα επτά αυτοκινήτων στην Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Χαλυβουργικής

Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη – Νέοι από 9 χώρες της ΕΕ αύριο στο «σημείο μηδέν»