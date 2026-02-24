Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη – Νέοι από 9 χώρες της ΕΕ αύριο στο «σημείο μηδέν»

Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των 57 αθώων ψυχών που χάθηκαν στα Τέμπη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στο σημείο του δυστυχήματος από 14 συνολικά φορείς, Σωματεία και σχολεία της περιοχής των Γόννων.

Εν τω μεταξύ 29 νέοι από εννέα χώρες της Ευρώπης που φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών, αποφάσισαν να μεταβούν αύριο το πρωί στον τόπο της τραγωδίας για να φροντίσουν και να καλλωπίσουν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί, στο σημείο όπου συνέβη η τραγική σύγκρουση των δύο τρένων.

Αναλυτικότερα, η επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00 στο σημείο του δυστυχήματος.

Στην τελετή – μετά από πρωτοβουλία της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Γόννων – θα συμμετάσχουν μέλη όλων των συλλόγων και φορέων της Κοινότητας των Γόννων, ενώνοντας τις προσευχές τους για τα θύματα της τραγωδίας.

Όσον αφορά τους νέους από τις χώρες της Ευρώπης που θα μεταβούν στα Τέμπη, στο σημείο όπου συνέβη η τραγική σύγκρουση των δύο τρένων, για να φροντίσουν και να καλλωπίσουν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί εκεί — μία για καθεμία και καθέναν από τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών, θα αναχωρήσουν αύριο το πρωί στις 09:00, από τα ΚΤΕΛ Κατερίνης και θα επιστρέψουν στις 13:30.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο σύνολο των δράσεων της ομάδας Τ57 Κατερίνης της τρέχουσας εβδομάδας που είναι αφιερωμένες στη μνήμη και στη διεκδίκηση της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη, με αποκορύφωμα το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στην Πλατεία Ελευθερίας Κατερίνης.

Η φροντίδα των 57 δενδρυλλίων δεν είναι μια απλή πράξη περιποίησης, όπως αναφέρει για την συγκεκριμένη δράση η ομάδα Τ57 από την Κατερίνη, προσθέτοντας ότι “είναι μια πράξη σεβασμού, μια πράξη μνήμης και ευθύνης.

Οι νέες και οι νέοι από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ελλάδα επιλέγουν να σταθούν δίπλα στην τοπική κοινωνία, αποδεικνύοντας ότι η μνήμη καιη απαίτηση για Δικαιοσύνη δεν γνωρίζουν σύνορα”.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Απόδραση κρατουμένου από το Ιπποκράτειο – Έφυγε με τους… ορούς

Αποτρόπαιο «χιούμορ»: Στα κούλουμα των Μεστών έκαναν πλάκα με τους 15 νεκρούς μετανάστες – Κατακραυγή και μια συγγνώμη

Καραμπόλα επτά αυτοκινήτων στην Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Χαλυβουργικής