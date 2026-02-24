Καραμπόλα επτά αυτοκινήτων στην Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Χαλυβουργικής

Καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/2) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Χαλυβουργικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν επτά αυτοκίνητα.

Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Την ώρα του συμβάντος περνούσε από το σημείο περιπολικό της αστυνομίας, οι αστυνομικοί του οποίου σταμάτησαν άμεσα και συνέδραμαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση της κίνησης.

Τα οχήματα απομακρύνθηκαν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία και να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους από το οδόστρωμα. Τα ακριβή αίτια της καραμπόλας διερευνώνται.

