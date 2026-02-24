search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 12:33
ΕΛΛΑΔΑ

24.02.2026 09:55

Καραμπόλα επτά αυτοκινήτων στην Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Χαλυβουργικής

24.02.2026 09:55
φωτογραφία αρχείου

Καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/2) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Χαλυβουργικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν επτά αυτοκίνητα.

Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Την ώρα του συμβάντος περνούσε από το σημείο περιπολικό της αστυνομίας, οι αστυνομικοί του οποίου σταμάτησαν άμεσα και συνέδραμαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση της κίνησης.

Τα οχήματα απομακρύνθηκαν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία και να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους από το οδόστρωμα. Τα ακριβή αίτια της καραμπόλας διερευνώνται.

Θεσσαλονίκη: Νεαροί λήστεψαν περαστικούς με την απειλή γκλοπ, τρεις συλλήψεις

Χανιά: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με καραμπίνα

Ρέθυμνο: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε μηχανές και καρφώθηκε σε κολώνα (photos)

