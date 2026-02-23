Πύργος: Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Ολυμπίων – ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά, τέσσερις τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον κόμβο Ολυμπίων, στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, δύο από κάθε όχημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας εκ των τραυματιών φέρεται να έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Μετά τη σύγκρουση, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για ρύθμιση της κυκλοφορίας και διενέργεια προανάκρισης, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

