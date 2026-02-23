search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 17:18
ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026 15:54

Αναστάτωση στη Χαλκίδα: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε 15χρονο

23.02.2026 15:54
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/2) στη Χαλκίδα,  ενώ ήταν σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού.

Ανήλικος οδηγός μηχανής χωρίς δίπλωμα, παρέσυρε 15χρονο πεζό, ο οποίος παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού, σύμφωνα με πληροφορίες του evia online. 

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη.

