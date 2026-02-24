search
24.02.2026 10:00

Αποτρόπαιο «χιούμορ»: Στα κούλουμα των Μεστών έκαναν πλάκα με τους 15 νεκρούς μετανάστες – Κατακραυγή και μια συγγνώμη

24.02.2026 10:00
mestaxiou

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Χίο και όχι μόνο με την ατυχέστατη έμπνευση κάποιων πρωταγωνιστών στην εκδήλωση για τα κούλουμα στα Μεστά της Χίου, να κάνουν ένα κακόγουστο και εν τέλει απάνθρωπο και βάρβαρο χιούμορ με τους 15 νεκρούς μετανάστες πρόσφατα στο νησί.

Εξελισσόταν υποτίθεται, ως έθιμο από παλιά, ένα σκετς, όπου πολίτες εμφανίζονται μπροστά στον Αγά και λένε ό,τι κατεβάσει η κούτρα τους δίκην αστεϊσμού.

Σε κάποια αποστροφή και ενώ εις εκ των συμμετεχόντων κάνει πλακίτσα με τον πνιγμό 15 ανθρώπων, ακούγεται από τον «Αγά» η φράση «και λίγοι ήταν».

Το δήθεν αστειάκι που υποκρύπτει ρατσισμό και κυνικότητα, έγινε μάλιστα παρουσία του (διορισμένου από την κυβέρνηση) διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου («Σκυλίτσειο») Χρήστου Τσιαχρή. Ο οποίος μάλιστα χασκογελούσε.

Ο γιατρός Διαμαντής Φύλλας, που παραβρέθηκε και συμμετείχε επίσης στο άθλιο σκετς, έσπευσε, μόλις ξέσπασε ο θόρυβος και η κατακραυγή στα σόσιαλ μίντια να ζητήσει συγνώμη «για ένα σχόλιο που δεν με τιμά ούτε ως άνθρωπο, ούτε ως γιατρό».

Το αποκρουστικό στην όλη ιστορία είναι πως η πλειονότητα των παρευρισκόμενων όχι απλά δεν αντέδρασε (αντιθέτως χαζογελούσε), αλλά αποδοκίμασε και μία κυρία που πήρε αμέσως το μικρόφωνο για να κατακρίνει τα ρατσιστικά και απάνθρωπα σχόλια. Πιθανόν πείραξε η επισήμανση της κυρίας ότι «αυτός ο χαβαλές είναι ντροπή και αυτός που έκανε το αστείο θα νηστέψει και θα πάει και εκκλησία από αύριο».

Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Χρήστος Τσιαχρής (διορισμένος διοικητής του νοσοκομείου αυτός, έχων υποχρέωση κατά τα άλλα να σώζει ζωές) και της είπε ενοχλημένος ότι αν την πειράζουν αυτά τα αστεία να… φύγει.

Φοβερή φιλοξενία και… κορυφαίο πνεύμα εκεί στα Μεστά της Χίου…

