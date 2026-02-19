Άφαντη η βυθισμένη λέμβος από το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο – Πληθαίνουν τα ερωτήματα

Δίχως τέλος τα κρίσιμα ερωτήματα για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, καθώς οι έρευνες στα ανοιχτά του Μερσινιδίου για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους το οποίο ναυάγησε εκεί στις 3 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες, ανάμεσά τους εγκυμονούσες γυναίκες και μικρά παιδιά, απέβησαν άκαρπες.

Την επιχείρηση διέταξε η Ανακρίτρια Χίου μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που έχει προφυλακιστεί ως διακινητής.

Παρόντες στην επιχείρηση που διενήργησαν στελέχη της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος ήταν τόσο η Ανακρίτρια, όσο και ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης.

Σκιές και περίεργες αντιφάσεις περιτριγυρίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ναυάγιο. Το Λιμενικό υποστηρίζει ότι χειριστής της λέμβου στην προσπάθεια του να ξεφύγει, έχασε τον έλεγχο και χτύπησε το Λ.Σ. 1077, ωστόσο οι επιζώντες στις καταθέσεις τους στην Ανακρίτρια δήλωσαν ότι το σκάφους του λιμενικού τους χτύπησε χωρίς προειδοποίηση.

Άλλωστε, τι είδους διεμβολισμό μπορεί να κάνει ένα υπερφορτωμένο φουσκωτό με δεκάδες άτομα και γιατί να κινηθεί σκόπιμα ένα τέτοιο πλοιάριο πάνω σε ένα (πολύ μεγαλύτερο και απείρως πιο ανθεκτικό) σκάφος του λιμενικού, είναι ένα ερώτημα. Άλλωστε και το λιμενικό δεν εξηγεί ποιο όφελος θα είχε ο διακινητής από μία τέτοια αυτοκτονική κίνηση.

Τα δεκάδες ερωτηματικά ενισχύονται και από την παραδοχή ότι δεν χρησιμοποιήθηκε η κάμερα που διαθέτει το σκάφος του Λιμενικού, με τη δικαιολογία ότι «δεν κρίθηκε αναγκαίο».

Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για ένα ατυχές μεμονωμένο περιστατικό, άλλωστε η ηγεσία του λιμενικού είναι υπόδικη για το έγκλημα της Πύλου με τους 700 νεκρούς, κυρίως γυναικόπαιδα που ήταν εγκλωβισμένοι στα αμπάρια του υπεφορτωμένου σαπιοκάραβου.

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από τους 15 Αφγανούς μετανάστες που σκοτώθηκαν στα ανοιχτά της Χίου, πέθαναν από τραύματα στο κεφάλι (βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) και όχι από πνιγμό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας,

