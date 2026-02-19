search
19.02.2026 19:16

Άφαντη η βυθισμένη λέμβος από το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο – Πληθαίνουν τα ερωτήματα

Δίχως τέλος τα κρίσιμα ερωτήματα για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, καθώς οι έρευνες στα ανοιχτά του Μερσινιδίου για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους το οποίο ναυάγησε εκεί στις 3 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες, ανάμεσά τους εγκυμονούσες γυναίκες και μικρά παιδιά, απέβησαν άκαρπες.

Την επιχείρηση διέταξε η Ανακρίτρια Χίου μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που έχει προφυλακιστεί ως διακινητής.

Παρόντες στην επιχείρηση που διενήργησαν στελέχη της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος ήταν τόσο η Ανακρίτρια, όσο και ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης.

Σκιές και περίεργες αντιφάσεις περιτριγυρίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ναυάγιο. Το Λιμενικό υποστηρίζει ότι χειριστής της λέμβου στην προσπάθεια του να ξεφύγει, έχασε τον έλεγχο και χτύπησε το Λ.Σ. 1077, ωστόσο οι επιζώντες στις καταθέσεις τους στην Ανακρίτρια δήλωσαν ότι το σκάφους του λιμενικού τους χτύπησε χωρίς προειδοποίηση.

Άλλωστε, τι είδους διεμβολισμό μπορεί να κάνει ένα υπερφορτωμένο φουσκωτό με δεκάδες άτομα και γιατί να κινηθεί σκόπιμα ένα τέτοιο πλοιάριο πάνω σε ένα (πολύ μεγαλύτερο και απείρως πιο ανθεκτικό) σκάφος του λιμενικού, είναι ένα ερώτημα. Άλλωστε και το λιμενικό δεν εξηγεί ποιο όφελος θα είχε ο διακινητής από μία τέτοια αυτοκτονική κίνηση.

Τα δεκάδες ερωτηματικά ενισχύονται και από την παραδοχή ότι δεν χρησιμοποιήθηκε η κάμερα που διαθέτει το σκάφος του Λιμενικού, με τη δικαιολογία ότι «δεν κρίθηκε αναγκαίο».

Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για ένα ατυχές μεμονωμένο περιστατικό, άλλωστε η ηγεσία του λιμενικού είναι υπόδικη για το έγκλημα της Πύλου με τους 700 νεκρούς, κυρίως γυναικόπαιδα που ήταν εγκλωβισμένοι στα αμπάρια του υπεφορτωμένου σαπιοκάραβου.

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από τους 15 Αφγανούς μετανάστες που σκοτώθηκαν στα ανοιχτά της Χίου, πέθαναν από τραύματα στο κεφάλι (βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) και όχι από πνιγμό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας,

ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: «Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί γερανός», λέει η κατασκευαστική εταιρεία

TAFLANIDIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ο Κώστας Ταφλανίδης – Ζητούμενο η «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη»

Kairidis-Konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου: «Μεγαλώσατε στα πούπουλα, μη μας κάνετε την αντιστασιακή» – «Κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας»

parnassos
ΕΛΛΑΔΑ

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό

tettei pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 1-1: Προηγήθηκαν με Βισίνσκι οι Τσέχοι, ισοφάρισαν με Τεττέη οι πράσινοι – Live η μάχη του Europa League

ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

