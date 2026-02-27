Ενός λεπτού σιγή στην επετειακή συνεδρίαση για τα Τέμπη – Τα μηνύματα της Μιχαηλίδου για τη δίκη και οι αντιπολιτευτικές φωνές περί συγκάλυψης

Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έκλεισε η επετειακή συνεδρίαση της Βουλής για τα Τέμπη, εν όψει της αυριανής συμπλήρωσης των τριών χρόνων.

Στη συνεδρίαση, τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ενώ εκ μέρους της κυβέρνησης μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αν και οι τόνοι ήταν χαμηλοί, και σε αυτή τη συνεδρίαση ξεδιπλώθηκε κι εδώ το μοτίβο της κριτικής από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση περί συγκάλυψης, αλλά και στους χειρισμούς της δικαιοσύνης, με κυβερνητικό αντεπιχείρημα τις «διαχρονικές παθογένειες».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου η οποία έκλεισε τη συνεδρίαση, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η τραγωδία εκείνης της νύχτας αποκάλυψε παθογένειες πολλές που υπήρχαν» και επικαλέστηκε τη φράση του πρωθυπουργού πως «η χώρα συγκρούστηκε με τον χειρότερο εαυτό της». Έκανε λόγο για ασφαλιστικές δικλείδες που δεν λειτούργησαν, ανεπαρκή εποπτεία, έλλειψη συντονισμού, παραβιάσεις Γενικών Κανονισμών, τηλεδιοίκηση που για δεκαετίες δεν είχε ολοκληρωθεί. Με βάση τα παραπάνω προέβη σε μια γενική παραδοχή κυβερνητικής ευθύνης: «Στην υπόθεση των Τεμπών το κράτος δεν λειτούργησε ως όφειλε. Κι όταν το κράτος δεν λειτουργεί ως οφείλει, η Κυβέρνηση έχει ευθύνη».

Από κει και πέρα, καταλόγισε στην αντιπολίτευση «προσπάθεια να ανακαλύψουμε δράκους και τέρατα κάτω από τα συντρίμμια ενός μοιραίου τρένου», για να «εντείνουμε τη φωτιά του θυμού που γεννά η αδικία», κι έκανε λόγο για «στυγνή εργαλειοποίηση που δεν ωφελεί κανέναν» ούτε καν αυτούς που την επιχειρούν. Σημείωσε ότι έχουν ακουστεί «βαριές αλλά ανυπόστατες κατηγορίες» για «παράνομα φορτία, βαγόνια που χάθηκαν, ανύπαρκτους επιβάτες, κρυφά βίντεο, πειραγμένους δίσκους», με μοναδικό σκοπό «να φορτίσουν ακόμη περισσότερο μια τραυματισμένη κοινωνία». «Ο συλλογικός πόνος δεν χρειάζεται νέους και δη ανυπόστατους φόβους» υπογράμμισε, αλλά «πράξεις που βελτιώνουν τις υποδομές». Και ανέφερε πως η Πολιτεία δουλεύει ώστε τα τρένα να είναι καλύτερα και πιο ασφαλή, γιατί «η συγγνώμη, δεν αρκεί».

Αναφερόμενη στην επικείμενη δίκη τόνισε ότι η «η κυβέρνηση διασφάλισε όλες τις προϋποθέσεις ώστε η Δικαιοσύνη να προχωρήσει γρήγορα και ανεμπόδιστα». Ταυτόχρονα, στέλνοντας μηνύματα προς συγγενείς αλλά και αντιπολίτευση, σημείωσε με νόημα πως «η Δικαιοσύνη δεν είναι εκδίκηση», αλλά «κάθαρση» και πως «σε ένα κράτος δικαίου, η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται στον θόρυβο. Αποδεικνύεται σε μια δημόσια δίκη βασιζόμενη σε στοιχεία και όχι σε εικασίες».

Γερουλάνος: «Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία»

«Αν το κράτος και κυρίως η ηγεσία που το καθοδηγεί είχαν κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά τους, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές» ούτε θα χρειαζόταν σήμερα αυτή η επετειακή αναφορά, είπε στην ομιλία του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος. Σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος τραυματίστηκε βαριά πριν 3 χρόνια. Έθεσε μια σειρά ερωτήματα για το πόσο δύσκολο θα ήταν να έχουμε μια χώρα όπου «η τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο είχε ολοκληρωθεί στην ώρα της», όπου «ο κάθε σταθμάρχης είναι πραγματικά ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», όπου «η πολιτική ηγεσία ακούει τις προειδοποιήσεις για κάθε θέμα ασφάλειας, και παίρνει έγκαιρα μέτρα» και όπου αν τελικά γίνει το κακό «τηρεί κατά γράμμα το πρωτόκολλο διαχείρισης δυστυχημάτων» και «αφήνει τη Δικαιοσύνη να κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της, και δεν αφήνει μόνους τους, τους γονείς των θυμάτων να ψάχνουν τα οστά των παιδιών τους».

Φανταστείτε είπε, τέλος, «μία Ελλάδα όπου ο Πρωθυπουργός εγγυάται ότι κάθε υπεύθυνος θα λογοδοτήσει, κάθε ένοχος θα πληρώσει δίκαια το τίμημα που του αρμόζει, και θα εγγυηθεί ότι όλες οι ευθύνες, θα αποδοθούν άμεσα και δίκαια».

Τα ερωτήματα αυτά, είπε, «δεν αφορούν μόνο την κυβέρνηση» αλλά και «όλους εμάς που θέλουμε να πιάσουμε το τιμόνι για να διορθώσουμε τα πράγματα», και πρόσθεσε πως «προφανώς, πήχης δεν είναι η σημερινή κυβέρνηση» αλλά μόνο «η απαίτηση του Λαού για δημοκρατία, αποτέλεσμα και δικαιοσύνη».

«Ο κόσμος δεν συγχωρεί τίποτα πια» τόνισε, αντιθέτως «απαιτεί από κάθε μία και καθένα μας μία υπέρβαση» δηλαδή «να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες. Να μην επιτρέπουμε την ευθύνη να διαχέεται μέχρι να εξαφανιστεί».

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή» κατέληξε, «αν θέλουμε να σώσουμε την αξιοπιστία της Δημοκρατίας μας, να δικαιολογήσουμε την παρουσία μας, και να πείσουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο».

Φάμελλος: «Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος “επιτελικό” στη συγκάλυψη και τη διαφθορά»

Ο Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται με απόλυτο σεβασμό στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους, να στηρίζουμε τον αγώνα τους, πρώτα από όλα για Δικαιοσύνη και αλήθεια».

Τόνισε πως «τα Τέμπη δεν ήταν μια “κακιά στιγμή”, ένα “ανθρώπινο λάθος”» αλλά αποτέλεσμα μιας κυβερνητικής πολιτικής, η οποία περιφρονεί τα δημόσια αγαθά και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Γιατί, είπε, «υπήρξαν φωνές από τους εργαζόμενους, εξώδικα, γραπτές ειδοποιήσεις προς το υπουργείο, προς το Μαξίμου».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση γνώριζε, ότι η τηλεδιοίκηση δεν λειτουργούσε, ότι ο σταθμός της Λάρισας δεν είχε επισκευαστεί, ότι δεν λειτουργούσε το Δευτεροβάθμιο Κέντρο Ελέγχου, ότι είχε μειωθεί το προσωπικό. Όμως, σημείωσε, δεν έλυσε το πρόβλημα και μετά, «ήρθε το δεύτερο έγκλημα», δηλαδή «ένα καλά οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης των ευθυνών». Καταλόγισε στην κυβέρνηση «μεθόδευση, όπως μεθόδευση ήταν και η Εξεταστική, οι Προανακριτικές που οδηγούν σε ξέπλυμα ευθυνών. Ακόμα αντηχούν εδώ, σε αυτήν την αίθουσα τα προσβλητικά χειροκροτήματα στην ομιλία του κ. Καραμανλή».

«Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη», αν και, είπε, έχουμε δυστυχώς «ένα κράτος επιτελικό στη διαφθορά». Και αυτό αποδείχθηκε, είπε, «και με τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι ακόμα και αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες που αποφάσισαν μια μέρα να στήσουν ένα κέντρο παρακολουθήσεων για το μισό υπουργικό συμβούλιο, για αρχηγούς της αντιπολίτευσης, για την ηγεσία του στρατού και επιχειρηματίες. Αλλά υπάρχουν στοιχεία πλέον που αποδείχθηκαν στο δικαστήριο, που καταρρίπτουν κάθε δικαιολογία. Υπάρχει λοιπόν, παράλληλα με αυτό που συζητάμε, με μια τραγωδία ανθρώπινη στις δημόσιες υποδομές, και ένα ξεκάθαρο σχέδιο παραβίασης δημοκρατικών κανόνων παρακολουθήσεων και υποκλοπών».

Κουτσούμπας: Να δυναμώσει ο αγώνας γιατί «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού

«Δεν είμαστε εδώ απλά για να θρηνήσουμε» σημείωσε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά «για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους, με τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας, τους συγγενείς των θυμάτων, που διαδηλώνουν και πάλι αυτές τις μέρες με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, ζητώντας δικαίωση για τους 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας». Τόνισε πως « η καλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να δυναμώσει αυτός ο αγώνας ακόμα περισσότερο, να φτάσει μέχρι τέλους». Αυτός ο αγώνας είπε μέχρι σήμερα έχει συμβάλει στο να μην ξεχαστεί το «έγκλημα» και στο να ακυρωθούν σε μεγάλο βαθμό «απόπειρες συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών, των υπευθύνων, σαν κι αυτές που είδαμε και εδώ μέσα, με τις μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τόσο στην Εξεταστική Επιτροπή, όσο και στις Προανακριτικές – παρωδία». Τόνισε πως «το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή μίλησε για “προδιαγεγραμμένο έγκλημα” και ανέδειξε τις αιτίες που οδήγησαν τον σιδηρόδρομο σε αυτή την τραγική κατάσταση, που επέτρεψε μια σύγκρουση η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε αποφευχθεί». «Αναδείξαμε ότι αυτό που δολοφονεί είναι η πολιτική του κέρδους, στον βωμό του οποίου θυσιάζεται, η ανθρώπινη ασφάλεια, η ίδια η ζωή». Επισήμανε ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί «για να μην “θαφτεί” η αλήθεια μέσα στις αίθουσες του δικαστηρίου», και γιατί «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού, από τις σιδηροδρομικές μεταφορές έως τους χώρους εργασίας.

Τζανακόπουλος: Κανένας αγώνας για δικαιοσύνη δεν πάει χαμένος

Πριν τρία χρόνια, «τα Τέμπη μετατράπηκαν σε τόπο διπλού εγκλήματος» ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Γραμματέας της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σημείωσε πως «αν το πρώτο έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο», το δεύτερο έγκλημα, αυτό της συγκάλυψης «ήταν προμελετημένο». Σημείωσε πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να δηλώσει ελάχιστες ώρες μετά το δυστύχημα, ότι αυτό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος» και πως «η κυβέρνηση οργάνωσε επικοινωνιακές φιέστες», μεθοδεύοντας στο παρασκήνιο τη συγκάλυψη» έχοντας δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια «σύμμαχο και αρωγό την ηγεσία της Δικαιοσύνης». Κατήγγειλε περαιτέρω πως η κυβέρνηση «με μια παρωδία εξεταστικής επιτροπής επιχείρησε να διαχειριστεί τις ευθύνες, να αποδώσει το έγκλημα σε διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, να προστατέψει τον Κώστα Καραμανλή, τον Γιώργο Τριαντόπουλο και κάθε άλλο υψηλόβαθμο εμπλεκόμενο. Ο υπεύθυνος είχε βρεθεί. Ηταν ο μοιραίος σταθμάρχης».

Ανέφερε πως η προσβολή συνεχίζεται και σήμερα όπου «τα ήξεις αφήξεις και ο εμπαιγμός των συγγενών σε σχέση με το ζήτημα της εκταφής και των εξετάσεων μεταξύ του κ. Φλωρίδη και της ηγεσίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης δίνουν και παίρνουν». Και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση «δεν είχε υπολογίσει την οργή και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου λαού που δεν άντεξε να τον παραμυθιάζουν μπροστά στα ίδια του τα μάτια».

Παραπέμποντας στην χθεσινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές σημείωσε με έμφαση πως αυτή «αποδεικνύει ότι κανένας αγώνας για αλήθεια και δικαιοσύνη δεν πάει χαμένος» και πως «αργά ή γρήγορα οι υπαίτιοι θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό». Και κατέληξε λέγοντας πως «αν ένας αγώνας που με πρώτο τον κύριο Ράμμο έδωσαν μια χούφτα άνθρωποι, κάποιοι λίγοι πολιτικοί και κάποιοι γενναίοι δημοσιογράφοι δικαιώθηκε χθες με την απόφαση δυο γενναίων δικαστικών λειτουργών, φανταστείτε τι θα συμβεί με έναν αγώνα ο οποίος έχει ταυτιστεί πια με τις προσδοκίες και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου λαού».

