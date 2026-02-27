search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 17:00
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.02.2026 16:10

Η Τσέλιε αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

27.02.2026 16:10
aek 776- new

Την Τσέλιε θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκ νέου η ΑΕΚ, στη φάση των «16» του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα στη Νιόν.

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 12 Μαρτίου στη Σλοβενία, εκεί όπου η Ενωση έχασε 3-1 στην πρεμιέρα της League Phase (2/10), στη μοναδική ήττα της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 19/3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εφόσον περάσει στα προημιτελικά (9 και 16 Απριλίου), ο «Δικέφαλος» θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της τουρκικής Σαμσουνσπόρ και της ισπανικής Ράγιο Βαγεκάνο, με ρεβάνς στην Αθήνα, ενώ αν φτάσει ως τα ημιτελικά (30 Απριλίου και 7 Μαϊου), πιθανοί αντίπαλοι είναι η Σίγκμα Ολομουτς από την Τσεχία, η Μάιντς από τη Γερμανία, η Ριέκα από την Κροατία και η Στρασμπούρ από τη Γαλλία.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16»- Οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

Ματσάρες Ρεάλ -Μάντσεστερ Σίτι και Παρί- Τσέλσι στους «16» του Champions League

Παναθηναϊκός: Πέθανε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των «πρασίνων», Μιχάλης Βουτσαράς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της η 16χρονη Λόρα

plevris-23423
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης τιμά τον Γράμμο και το Βίτσι – Νέο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα στη Βουλή

evros_0
ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει σε επιφυλακή ο Έβρος – Μικρή πτώση της στάθμης των υδάτων

anemogennitries 88- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Debate για τα αιολικά πάρκα

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανήμερα της «μαύρης» επετείου (28/2) – Τα δρομολόγια και οι ώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 16:58
lora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της η 16χρονη Λόρα

plevris-23423
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης τιμά τον Γράμμο και το Βίτσι – Νέο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα στη Βουλή

evros_0
ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει σε επιφυλακή ο Έβρος – Μικρή πτώση της στάθμης των υδάτων

1 / 3