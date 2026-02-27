search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 14:55
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.02.2026 13:04

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος κάνει ριφιφί στο Allwyn Game Time

27.02.2026 13:04
game_time_adv
  • Ο δημοφιλής ηθοποιός επιλέγει την dream team που θα εκτελέσει την τέλεια «κλοπή» ενός τροπαίου  

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος μπαίνει στο στούντιο του Allwyn Game Time με τη νοοτροπία playmaker και μετατρέπει το challenge «Ριφιφί» σε μια καθαρά μπασκετική αποστολή. Στήνει την απόλυτη dream team με παίκτες-σύμβολα ικανούς να εκτελέσουν την τέλεια «κλοπή» ενός τροπαίου.

Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Ριφιφί» της Cosmote TV, και της θεατρικής παράστασης «Festen», δηλώνει φαν του Ολυμπιακού και σχολιάζει τον αγώνα Βόλος-ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μιλάει με θαυμασμό για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αποκαλύπτει ότι λατρεύει τον Σακίλ ΜακΚίσικ, αποθεώνει τον Σάσα Βεζένκοφ και παραδέχεται ότι «γουστάρει» τον Εβάν Φουρνιέ.

Θυμάται ως κορυφαία αθλητική στιγμή της ζωής του την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, το 2013, στο Λονδίνο, φτιάχνει μια all-star guest list για ένα ιδανικό οικογενειακό τραπέζι και μοιράζεται μια θεατρική «ήττα» του.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GERMANY_DARK_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνεχίζει να «σέρνεται» η οικονομία – Πάνω από τρία εκατομμύρια οι άνεργοι

epstein-maroko_4
ΚΟΣΜΟΣ

Το παλάτι των 18 εκατ. ευρώ στο Μαρόκο που προσπάθησε να αγοράσει ο Επστάιν πριν συλληφθεί

KAPOUTZIDIS_SOISOU2
MEDIA

Alpha: Στο «Σόι σου» σήμερα (27/2) θα γίνει του… Καπουτζίδη

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Το «θαυματουργό» συστατικό που ρυθμίζει την πείνα και ρίχνει τη χοληστερόλη

lncgm-6
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Lancia επαναφέρει το όνομα Gamma αλλά σε διαφορετικό ρόλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 14:53
GERMANY_DARK_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνεχίζει να «σέρνεται» η οικονομία – Πάνω από τρία εκατομμύρια οι άνεργοι

epstein-maroko_4
ΚΟΣΜΟΣ

Το παλάτι των 18 εκατ. ευρώ στο Μαρόκο που προσπάθησε να αγοράσει ο Επστάιν πριν συλληφθεί

KAPOUTZIDIS_SOISOU2
MEDIA

Alpha: Στο «Σόι σου» σήμερα (27/2) θα γίνει του… Καπουτζίδη

1 / 3