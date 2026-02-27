Τέμπη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου του εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη για τα βίντεο ζητούν οι συγγενείς (videos)

Διακόπηκε, για την Πέμπτη 5 Μαρτίου, η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, που αφορά στη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, λόγω της τρίωρης αποχής των δικηγόρων της πόλης, ενόψει της τρίτης επετείου της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Αίτημα των συγγενών για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης, η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου σημείωσε πως κατατέθηκε και γραπτώς αίτημα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του εφέτη ανακριτή, Σ. Μπακαΐμη, της γραμματέως του και του ανακριτικού γραφείου αναφορικά με το διάστημα από την έναρξη των καθηκόντων τους έως και το τέλος της ανάκρισης.

Συγκεκριμένα υπογράμμισε: «Σήμερα σταμάτησε η δίκη στο πλαίσιο της εξέτασης του πρώτου πραγματογνώμονα. Παρόλα αυτά θα συνεχιστεί στις 5 Μαρτίου, όμως καταθέσαμε και γραπτώς αυτό που προφορικά στην προηγούμενη εκδικάση, είχα ζητήσει. Με δεδομένη την απαντητική αρνητική απάντηση – απόφαση της έδρας αναφορικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία και εξέταση ως μάρτυρα του κ. Μπακαΐμη, και με δεδομένο ότι από τα νέα στοιχεία που συνεχώς προκύπτουν, ακόμη και από την σημαντική σημερινή μερική εξέταση του μάρτυρα, οι προφορικές εντολές έδιναν και έπαιρναν, τα τηλέφωνα έδιναν και έπαιρναν, τα emails έδιναν και έπαιρναν, αλλά στοιχεία της δικογραφίας δεν έχει καταστεί τίποτα απ’ αυτά. Ζητήσαμε να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, του ανακριτικού γραφείου του κ. Μπακαΐμη, του τηλεφώνου του, του κινητού, και της γραμματέως του από την έναρξη των καθηκόντων τους μέχρι το πέρας της ανάκρισης. Θεωρούμε ότι, είναι επιτακτική ανάγκη γι’ αυτό, και ακόμη και αν η έδρα δεν αποφανθεί θετικά, θα καταθέσουμε σχετικό αίτημα στην προϊστάμενη εισαγγελικής αρχής κα ίσως να χρειαστεί να κάνουμε και αντίστοιχες μηνύσεις».

Ψαρόπουλος: «Καταθέσαμε έγγραφο που αφορά απομαγνητοφώνηση από δημόσια συζήτηση»

Από την πλευρά του ο πατέρας θύματος και δικηγόρος κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, επισήμανε τα εξής: «Σήμερα διακόπηκε νωρίτερα η συζήτηση της εξέτασης του μάρτυρα, του πρώτου πραγματογνώμονα λόγω αποχή των δικηγόρων της Λάρισας στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών. Και ως εκ τούτου δεν είχαμε πλήρη εικόνα από την κατάθεση του συγκεκριμένου, πολύ σημαντικού μάρτυρα. Θα αναφερθώ, σε συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο κατατέθηκε από τη δικιά μας την πλευρά, το οποίο αφορά απομαγνητοφώνηση από δημόσια συζήτηση, όπου καθίσταται σαφές το οπτικό υλικό. Δεν ξέρουμε άμα είναι το συγκεκριμένο ή άμα είναι και διαφορετικό, αν ήταν περισσότερο ή λιγότερο, που κατατέθηκε από τον κ. Καπερνάρο στις 5 Φεβρουαρίου του 2025, ήταν ήδη γνωστό και υπήρχε από τις 20 Νοεμβρίου του 2024, το γνώριζε και ο ανακριτής, το γνώριζε και η κυβέρνηση. Και, εγείρονται πολλά ζητήματα διαχείρισης αυτού του οπτικού υλικού επί δύο και πλέον μήνες, δυόμιση μήνες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε υπόψη του παρόντος δικαστηρίου και νομίζω ότι θα απασχολήσει αρκετά όλους μας. Κλείνω με ένα κάλεσμα σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, να παρασταθεί στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν αύριο σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις της χώρας, και φυσικά να μας συμπαραστέκεται σε όλη τη διάρκεια της παρούσας αλλά και της μεγάλης δίκης που θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου του 2026».

Κωνσταντοπούλου: «Από τις πρώτες ώρες εξυφάνθηκε η συγκάλυψη – Αποκαλυπτική κάθε απάντηση του μάρτυρα»

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος συγγενών θύματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Η σημερινή μέρα, με όλη τη φόρτιση της παραμονής της επετείου του εγκλήματος των Τεμπών, ήταν μια μέρα αποκαλυπτική στην ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Αποκαλύφθηκε ότι από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ώρες, εκείνες τις ώρες που και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι όλο το βράδυ έκανε επικοινωνίες. Από τις πρώτες ώρες, λοιπόν, εξυφάνθηκε η συγκάλυψη. Από τις πρώτες ώρες, αντί να γίνουν τυπικές και νόμο-τυπικές δικονομικές διαδικασίες, τοπικοί παράγοντες της αστυνομίας και της περιφέρειας, υπό τον υπόδικο και κατηγορούμενο πλέον περιφερειάρχη Αγοραστό, επιχείρησαν να διαχειριστούν εκ των ενόντων τον τόπο του εγκλήματος, τα στοιχεία του εγκλήματος, το ίδιο το έγκλημα. Η εξέταση του πρώτου μάρτυρα πραγματογνώμονα που διορίστηκε άκουσον-άκουσον από την τοπική τροχαία, χωρίς να υπάρχει εισαγγελέας, χωρίς να υπάρχει ανακριτής, και ενώ ο ίδιος μάρτυρας υπηρετεί στην περιφέρεια Θεσσαλίας και είχε πολιτικό του προϊστάμενο τον υπόδικο για το μπάζωμα περιφερειάρχη Αγοραστό, από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, ξεκίνησαν διαδικασίες έκνομες που παραβίασαν τους κανόνες της ανακριτικής, της εγκληματολογίας, της ιατροδικαστικής, της ποινικής δικονομίας και της αναζήτησης της αλήθειας. Ήτανε αποκαλυπτική κάθε απάντηση του μάρτυρα που έδειξε ότι χέρι με χέρι επιχείρησαν να διαμορφώσουν εκθέσεις και συμπεράσματα χωρίς να ερευνήσουν τα ευρήματα. Δουλειά μας, είπε, ήτανε να γράψουμε μια έκθεση. Δουλειά του πραγματογνώμονα δεν είναι να γράψει μια έκθεση. Δουλειά του πραγματογνώμονα είναι να εξετάσει όλα τα στοιχεία, να διεισδύσει σε όλες τις ενδείξεις και αποδείξεις, και να χτίσει συμπεράσματα ή να παραγγείλει περαιτέρω εξετάσεις.

Ήδη απ’ αυτή την εναρκτήρια εξέταση που θα συνεχιστεί στις 5 και στις 6 Μαρτίου, αποδεικνύεται περίτρανα ποιοι μηχανισμοί συγκάλυψης έδρασαν υπό τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, πώς ενήργησαν εκείνοι που συγκαλύπτουν υπό τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και υπό τη φτερούγα του του Κώστα Αγοραστού, πώς τελικά οι ζωές των ανθρώπων που χάθηκαν, οι ζωές των ανθρώπων που τραυματίστηκαν, οι ψυχές εκείνων που δεν είναι πια ανάμεσά μας, περιφρονήθηκαν, ποδοπατήθηκαν από αδίστακτους ελεγχόμενους στο έγκλημα. Θα συνεχίσουμε όλες μας τις προσπάθειες.

Στις 3 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη στην Αθήνα, δικάζονται οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παρέβησαν τα καθήκοντά τους σε σχέση με τη Σύμβαση 717. Θα είμαστε και εκεί παρόντες και παρούσες.

Αύριο και μεθαύριο είναι μέρες ιερές, μέρες μνήμης. Γίνεται το μεγάλο συλλαλητήριο στη μνήμη αλλά και για τη δικαίωση των ανθρώπων που αφαιρέθηκε τόσο βίαια η ζωή τους, και το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο για πολλά θύματα και για τον Ντένης Ρούτση, που η ψυχή του ακόμη περιμένει τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του. Τελειώνοντας από το δικαστήριο σήμερα, επιχειρήσαμε να δούμε για άλλη μία φορά την εισαγγελέα Παπαϊωάννου.

Πληροφορήθηκα μαζί με τους συγγενείς ότι η κυρία Παπαϊωάννου έφυγε απ’ το γραφείο της. Εργάζονται πάρα πολλοί, φαίνεται, εδώ οι δικαστές και οι εισαγγελείς για την αναζήτηση της αλήθειας».

