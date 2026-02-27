search
27.02.2026
27.02.2026

Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανήμερα της «μαύρης» επετείου (28/2) – Τα δρομολόγια και οι ώρες

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 28/2, για τη «μαύρη» επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.  

Σιδηρόδρομος – Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μετρό και Ηλεκτρικός

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. 

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Τραμ

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41
  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

  • ο πρώτος συρμός θα ανατ στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.  

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν αύριο, 28/2, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγιά τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Λουτράκι: Θρίλερ με τον 17χρονο νεκρό και τον 19χρονο τραυματία – Συμπλοκή μεταξύ παρεών «βλέπει» η ΕΛΑΣ – Ο 19χρονος υπέδειξε τον δράστη

Κυψέλη: Στη φυλακή ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ – «Είχα καταναλώσει αλκοόλ, δεν θυμάμαι τίποτα»

Τέμπη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου του εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη για τα βίντεο ζητούν οι συγγενείς (videos)

