Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανήμερα της «μαύρης» επετείου (28/2) – Τα δρομολόγια και οι ώρες

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 28/2, για τη «μαύρη» επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.
Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.
Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.
Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.
Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.
Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.
Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:
Τραμ Γραμμή 7:
Τραμ Γραμμή 6:
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
Κανονικά αναμένεται να κινηθούν αύριο, 28/2, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.
Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγιά τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.
