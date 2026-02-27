search
USS Gerald R. Ford: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο έφθασε στο Ισραήλ

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, έφτασε στις ακτές του Ισραήλ την Παρασκευή, χωρίς να έχουν γίνει ανακοινώσεις από τον στρατό των ΗΠΑ.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η άφιξη του αεροπλανοφόρου έγινε αφού 20 αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού προσγειώθηκαν στο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης.

Η Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Αρχή είχε προηγουμένως αναφέρει την άφιξη τεσσάρων αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-46A Pegasus στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Οι αναφορές αναφέρουν ότι οι αφίξεις αποτελούν μέρος μιας αμερικανικής στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή, λόγω της πιθανότητας στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε για το Ισραήλ μετά από παραμονή τεσσάρων ημερών στο λιμάνι της Σούδας.

