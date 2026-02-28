search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28.02.2026 10:22

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

Περί το 1,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι είναι το ποσό που μπορούν πλέον οι δανειολήπτες να ζητήσουν συμψηφισμό ή επιστροφή των επιπλέον τόκων.

Το ποσό προκύπτει από τα νέα νομικά και οικονομικά δεδομένα που έφερε η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (Φεβρουάριος 2026).

Μιλάμε για την απόφαση-σταθμό για τον Νόμο Κατσέλη η οποία δεν μειώνει μόνο τις δόσεις, αλλά απειλεί τις κρατικές εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής».

Πιο συγκεκριμένα η πρόσφατη ετυμηγορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του Νόμου Κατσέλη, δημιουργεί μια μαύρη τρύπα που, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, αγγίζει το 1,5 δισ. ευρώ.

Το Μαθηματικό «Κούρεμα»

Η ουσία της απόφασης κρύβεται σε μια απλή αλλά καταλυτική διαφορά: οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πλέον στο σύνολο του κεφαλαίου, αλλά στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο.
Για ένα μέσο στεγαστικό δάνειο που βρίσκεται σε ρύθμιση, αυτό σημαίνει ότι οι αναμενόμενοι τόκοι που είχαν προϋπολογίσει οι servicers μειώνονται έως και κατά 90%.

Ένα παράδειγμα που σοκάρει: Για ένα δάνειο 100.000€ με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος με τον παλιό τρόπο ήταν 3.000€. Με τον νέο τρόπο, ο ετήσιος τόκος πέφτει κάτω από τα 200€. Αυτή η τεράστια ψαλίδα, πολλαπλασιαζόμενη επί χιλιάδες δάνεια και πολλά έτη, βγάζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο.

Μάλιστα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (έως τέλος 2024) και οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν:

  • Περίπου 195.000 δανειολήπτες έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη.
  • Το συνολικό ύψος αυτών των δανείων ανέρχεται σε περίπου 6,1 δισ. ευρώ.
    Μιλάμε δηλαδή για μια απόφαση που επηρεάζει άμεσα δάνεια ύψους 1,3 έως 1,5 δισ. ευρώ τα οποία αφορούν κυρίως τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής».

Ο Κίνδυνος των Αναδρομικών

Το 1,5 δισ. ευρώ όμως δεν αφορά μόνο το μέλλον. Η απόφαση ανοίγει τον Ασκό του Αιόλου για χιλιάδες αναδρομικές προσφυγές. Δανειολήπτες που έχουν ήδη καταβάλει τόκους υπολογισμένους με τη «λάθος» μέθοδο, έχουν πλέον το νομικό έρεισμα να ζητήσουν:

  1. Συμψηφισμό με το εναπομείναν κεφάλαιο.
  2. Επιστροφή μετρητών σε περιπτώσεις εξοφλημένων δανείων.
  3. Ακύρωση αναγκαστικών εκτελέσεων, αν αποδειχθεί ότι το χρέος για το οποίο έγινε ο πλειστηριασμός ήταν τεχνητά διογκωμένο.

Η «Τρύπα» στον Ηρακλή

Ωστόσο η μεγαλύτερη ανησυχία, αφορά το Δημόσιο. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δανείων έχει τιτλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Τα business plans των funds, πάνω στα οποία βασίστηκαν οι κρατικές εγγυήσεις, προέβλεπαν συγκεκριμένες ροές εσόδων από τόκους.

Με την απόφαση πλέον του Αρείου Πάγου, αυτές οι ροές ανατρέπονται. Αν οι servicers δεν καταφέρουν να πιάσουν τους στόχους είσπραξης, τότε ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι κρατικές εγγυήσεις.

Ετσι αν ν οι servicers εισπράττουν λιγότερα (λόγω των χαμηλότερων τόκων), τα business plans των funds καταρρέουν.

  • Αν τα funds δεν μπορούν να πληρώσουν, τότε ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι κρατικές εγγυήσεις. Δηλαδή, η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει ένα κενό που κινδυνεύει να το πληρώσει πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος.

