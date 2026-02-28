search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 09:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 21:36

Ο Μαμντάνι ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ιράν

28.02.2026 21:36
mamntani-34

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι η πόλη εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι σημερινές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν – που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ – σηματοδοτούν μια καταστροφική κλιμάκωση σε έναν παράνομο πόλεμο επιθετικότητας», έγραψε στο X.

«Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν αυτό», πρόσθεσε ο Μαμντάνι, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη. «Δεν θέλουν έναν άλλο πόλεμο με στόχο την αλλαγή του καθεστώτος. Θέλουν ανακούφιση από την κρίση της οικονομικής προσιτότητας. Θέλουν ειρήνη. Εστιάζω στο να διασφαλίσω ότι κάθε Νεοϋορκέζος είναι ασφαλής».

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ, λέει ο Νετανιάχου – Νεκρός και ο γιός του, λένε ισραηλινά ΜΜΕ

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: Τα πέντε σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πάνω από 200 οι νεκροί στο Ιράν, ζωντανός ο Χαμενεΐ, λέει το ΥΠΕΞ – Νέες επιθέσεις πραγματοποιεί το Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agiatolax
ΚΟΣΜΟΣ

POLITICO: Τι σημαίνει για την ηγεσία του Ιράν το γεγονός ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι νεκρός

trump_dasmoi_0304_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Το «παζλ» μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ – Ποια σενάρια θέλει να αποφύγει η ΕΕ

o_nikitis
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μαρία Πλυτά: Η πρώτη ελληνίδα σκηνοθέτρια, που κατάφερε να σπάσει στερεότυπα

katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Αντίστροφη μέτρηση για την αύξησή του – Ποια επιδόματα θα συμπαρασύρει προς τα πάνω

iliofaneia_kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Μήπως φταίει ο καιρός; Η επιστήμη πίσω από το «εσωτερικό μας βαρόμετρο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

MARIA_KARISTIANOU_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Συγκινητική ανάρτηση για την κόρη της με «σπόντες» – «Σου γράφω αυτά που δεν με άφησαν να σου πω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 09:50
agiatolax
ΚΟΣΜΟΣ

POLITICO: Τι σημαίνει για την ηγεσία του Ιράν το γεγονός ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι νεκρός

trump_dasmoi_0304_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Το «παζλ» μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ – Ποια σενάρια θέλει να αποφύγει η ΕΕ

o_nikitis
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μαρία Πλυτά: Η πρώτη ελληνίδα σκηνοθέτρια, που κατάφερε να σπάσει στερεότυπα

1 / 3