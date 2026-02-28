Ο Μαμντάνι ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι η πόλη εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι σημερινές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν – που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ – σηματοδοτούν μια καταστροφική κλιμάκωση σε έναν παράνομο πόλεμο επιθετικότητας», έγραψε στο X.

«Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν αυτό», πρόσθεσε ο Μαμντάνι, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη. «Δεν θέλουν έναν άλλο πόλεμο με στόχο την αλλαγή του καθεστώτος. Θέλουν ανακούφιση από την κρίση της οικονομικής προσιτότητας. Θέλουν ειρήνη. Εστιάζω στο να διασφαλίσω ότι κάθε Νεοϋορκέζος είναι ασφαλής».

