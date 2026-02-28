search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 11:20
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 19:41

Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ: Γεραπετρίτης: «Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη» – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε πιθανούς στόχους, τι ισχύει για τη Σούδα

28.02.2026 19:41
gerapetritis

Έκκληση στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να φροντίσουν για την ασφάλειά του, απηύθυνε ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το τέλος της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι από το πρωί η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τη συμμετοχή των εταίρων μας, για κοινή γραμμή. Επεσήμανε ότι η προτεραιότητα είναι η μέριμνα των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας ότι ήδη λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές προς τούτο.

«Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη» είπε επίσης ενώ διαβεβαίωσε ότι, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για ασφαλή εκκένωση. Πρόσθεσε επίσης ότι τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε επαφή με πλοία υπό Ελληνική σημαία που πλέουν στον Περσικό Κόλπο και φροντίζουν ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η αύξηση των μέτρων ασφαλείας σε οιοδήποτε σημείο στο οποίο υπάρχει αμερικανική παρουσία και μπορεί να αποτελέσει στόχο. Ειδικά για τη Σούδα, πηγές του υπουργείου Άμυνας αναφέρουν ότι «στη Σούδα λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά».

Διαβάστε επίσης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επαφές Μητσοτάκη με ηγέτες χωρών του Περσικού Κόλπου – «Έκλεισε» η βάση της Σούδας

Τσίπρας για επίθεση στο Ιράν: «Η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ειρήνη»

Παπανδρέου για Τέμπη: «Την κυβέρνηση δεν την απασχολεί η Δικαιοσύνη, την απασχολεί η προστασία των δικών της υπουργών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone_video
ΚΟΣΜΟΣ

«Επική Οργή» στο Ιράν: Το δραματικό βίντεο των 33 δευτερολέπτων από την επιχείρηση των ΗΠΑ και το drone που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά

pakistan 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 9 νεκροί σε διαδηλώσεις στο Πακιστάν για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Κινητοποιήσεις στο Ιράκ και το ινδικό Κασμίρ (Video)

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτύπησε πετρελαιοφόρο σε λιμάνι του Ομάν – 4 τραυματίες (Video)

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου – Μεταφέρθηκαν 30 ασθενείς

tel_aviv
ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «σφυροκοπά» την «καρδιά της Τεχεράνης» – Μαζική απάντηση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 11:19
drone_video
ΚΟΣΜΟΣ

«Επική Οργή» στο Ιράν: Το δραματικό βίντεο των 33 δευτερολέπτων από την επιχείρηση των ΗΠΑ και το drone που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά

pakistan 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 9 νεκροί σε διαδηλώσεις στο Πακιστάν για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Κινητοποιήσεις στο Ιράκ και το ινδικό Κασμίρ (Video)

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτύπησε πετρελαιοφόρο σε λιμάνι του Ομάν – 4 τραυματίες (Video)

1 / 3