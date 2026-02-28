Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ: Γεραπετρίτης: «Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη» – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε πιθανούς στόχους, τι ισχύει για τη Σούδα

Έκκληση στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να φροντίσουν για την ασφάλειά του, απηύθυνε ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το τέλος της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι από το πρωί η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τη συμμετοχή των εταίρων μας, για κοινή γραμμή. Επεσήμανε ότι η προτεραιότητα είναι η μέριμνα των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας ότι ήδη λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές προς τούτο.

«Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη» είπε επίσης ενώ διαβεβαίωσε ότι, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για ασφαλή εκκένωση. Πρόσθεσε επίσης ότι τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε επαφή με πλοία υπό Ελληνική σημαία που πλέουν στον Περσικό Κόλπο και φροντίζουν ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η αύξηση των μέτρων ασφαλείας σε οιοδήποτε σημείο στο οποίο υπάρχει αμερικανική παρουσία και μπορεί να αποτελέσει στόχο. Ειδικά για τη Σούδα, πηγές του υπουργείου Άμυνας αναφέρουν ότι «στη Σούδα λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά».

