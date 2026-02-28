search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 11:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 18:41

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επαφές Μητσοτάκη με ηγέτες χωρών του Περσικού Κόλπου – «Έκλεισε» η βάση της Σούδας

28.02.2026 18:41
kyriakos-mitsotakis

Την ώρα που συνεχίζει να μαίνεται η «φωτιά» που άναψε στη Μέση Ανατολή με την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, η Αθήνα προσπαθεί να αποκτήσει ρόλο – καθώς έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο.

Έτσι, όπως ενημέρωσε το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan. Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Επίσης, νωρίτερα πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου εξετάστηκαν οι τελευταιες εξελιξεις στη Μεση Ανατολη. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα των Ελλήνων που ζουν στις περιοχές που πλήττονται.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πριν από λίγο σφραγίστηκε η αμερικανική βάση στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση, παρά μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Διαβάστε επίσης:

Παπανδρέου για Τέμπη: «Την κυβέρνηση δεν την απασχολεί η Δικαιοσύνη, την απασχολεί η προστασία των δικών της υπουργών»

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την περιοχή της Μέσης Ανατολής

Ανδρουλάκης για Τέμπη: Η μνήμη δεν ξεθωριάζει – Χρέος μας η Δικαιοσύνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super league: Η περιφέρεια «απειλεί» την πρώτη τριάδα

drone_video
ΚΟΣΜΟΣ

«Επική Οργή» στο Ιράν: Το δραματικό βίντεο των 33 δευτερολέπτων από την επιχείρηση των ΗΠΑ και το drone που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά

pakistan 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 9 νεκροί σε διαδηλώσεις στο Πακιστάν για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Κινητοποιήσεις στο Ιράκ και το ινδικό Κασμίρ (Video)

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτύπησε πετρελαιοφόρο σε λιμάνι του Ομάν – 4 τραυματίες (Video)

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου – Μεταφέρθηκαν 30 ασθενείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 11:24
super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super league: Η περιφέρεια «απειλεί» την πρώτη τριάδα

drone_video
ΚΟΣΜΟΣ

«Επική Οργή» στο Ιράν: Το δραματικό βίντεο των 33 δευτερολέπτων από την επιχείρηση των ΗΠΑ και το drone που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά

pakistan 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 9 νεκροί σε διαδηλώσεις στο Πακιστάν για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Κινητοποιήσεις στο Ιράκ και το ινδικό Κασμίρ (Video)

1 / 3