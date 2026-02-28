Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επαφές Μητσοτάκη με ηγέτες χωρών του Περσικού Κόλπου – «Έκλεισε» η βάση της Σούδας

Την ώρα που συνεχίζει να μαίνεται η «φωτιά» που άναψε στη Μέση Ανατολή με την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, η Αθήνα προσπαθεί να αποκτήσει ρόλο – καθώς έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο.

Έτσι, όπως ενημέρωσε το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan. Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Επίσης, νωρίτερα πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου εξετάστηκαν οι τελευταιες εξελιξεις στη Μεση Ανατολη. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα των Ελλήνων που ζουν στις περιοχές που πλήττονται.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πριν από λίγο σφραγίστηκε η αμερικανική βάση στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση, παρά μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

