Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πάνω από 200 οι νεκροί στο Ιράν, ζωντανός ο Χαμενεΐ, λέει το ΥΠΕΞ – Νέες επιθέσεις πραγματοποιεί το Ισραήλ

Μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με τα θύματα της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δίνουν τα ιρανικά ΜΜΕ, την ώρα που συνεχίζονται τα ένθεν κακείθεν πλήγματα.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται την Ερυθρά Ημισέληνο, 201 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πλήγματα σημειώθηκαν σε 24 επαρχίες της χώρας, ενώ μέχρι στιγμής 747 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, το Reuters, επικαλούμενο μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης, μετέδωσε ότι νεκροί είναι ο γαμπρός και η νύφη του Ανώτατου ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Πάντως, εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ δήλωσε πριν από λίγο ότι τόσο ο Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι ασφαλείς, αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει άλλη ένδειξη ή πρόθεση για απόδειξη του ισχυρισμού – π.χ. μια δήλωση.

Από την πλευρά του, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι περίπου 200 μαχητικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν «τη μεγαλύτερη στρατιωτική υπερπτήση στην ιστορία της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας». Σε ανάρτησή τους, οι IDF ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη «ολοκλήρωσαν εκτεταμένη επίθεση κατά της συστοιχίας πυραύλων και των αμυντικών συστημάτων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν».

Προσέθεσαν ότι τα μαχητικά έριξαν «εκατοντάδες πυρομαχικά στοχεύοντας περίπου 500 αντικείμενα» και υποστήριξαν ότι «υπονόμευσαν σοβαρά τις επιθετικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος». Επίσης, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε προειδοποίηση καλώντας όσους βρίσκονται σε «βιομηχανικό συγκρότημα» στο Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, να το εκκενώσουν. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους γειτονικής περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους έως τις πρωινές ώρες.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى المتواجدين في المجمع الصناعي جي في أصفهان وفق ما يعرض على الخارطة:



⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الدقائق القريبة المقبلة في المنطقة بنى تحتية عسكرية.



⭕️أيها المواطنون الإيرانيون الكرام، عليكم الابتعاد عن المجمع.



⭕️إلى جميع سكان قرية مزعة، عليكم الدخول فورًا… pic.twitter.com/DlTuKPY7E8 February 28, 2026

Η ισραηλινή υπηρεσία αρωγής Magen David Adom αναφέρει ότι έχει περιθάλψει συνολικά 89 άτομα που υπέστησαν ελαφρά τραύματα ως αποτέλεσμα των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν. Η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματιών έχει έμμεσα τραύματα, για παράδειγμα από πτώσεις. 86 άτομα τραυματίστηκαν μετά από πτώση ενώ έτρεχαν προς καταφύγια, σύμφωνα με την MDA. Άλλοι έξι έλαβαν θεραπεία για άγχος.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι το Ιράν επιτέθηκε στην αεροπορική βάση Ali al-Salem, με αποτέλεσμα να προκληθούν «ελαφρά τραύματα» σε τρεις στρατιώτες και ελάχιστες υλικές ζημιές, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα αραβικά στο X. Το υπουργείο τονίζει ότι «αυτό δεν έχει επηρεάσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα ή την ικανότητα μάχης» της μονάδας.

Επίσης, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ή τραυματισμούς από την αμερικανική πλευρά, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές στα ιρανικά μέσα για εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες νεκρούς.

