Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: «Είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω» απαντά ο Αραγτσί – Αναμένεται διάγγελμα μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αλλά και ο πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν είναι ακόμα ζωντανοί «από όσο γνωρίζει».

Ο Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο NBC News, διέψευσε τις πληροφορίες του ισραηλινού καναλιού Channel 12.

Iranian Foreign Minister Araghchi:



Ayatollah Ali Khamenei and President Masoud Pezeshkian are alive, as far as I know.



All high-ranking officials are alive — everything is fine. pic.twitter.com/LKMrBmGjSc — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι δύο διοικητές έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος επέζησαν.

«Όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί», είπε. «Έτσι, όλοι βρίσκονται τώρα στις θέσεις τους, και χειριζόμαστε την κατάσταση, και όλα είναι εντάξει», πρόσθεσε.

Το Al-Alam TV μετέδωσε πως ο ανώατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν θα προβεί σε λίγα λεπτά σε ομιλία.

