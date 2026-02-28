search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 08:58
ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026 16:58

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: «Είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω» απαντά ο Αραγτσί – Αναμένεται διάγγελμα μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

28.02.2026 16:58
Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αλλά και ο πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν είναι ακόμα ζωντανοί «από όσο γνωρίζει».

Ο Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο NBC News, διέψευσε τις πληροφορίες του ισραηλινού καναλιού Channel 12.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι δύο διοικητές έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος επέζησαν.

«Όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί», είπε. «Έτσι, όλοι βρίσκονται τώρα στις θέσεις τους, και χειριζόμαστε την κατάσταση, και όλα είναι εντάξει», πρόσθεσε.

Το Al-Alam TV μετέδωσε πως ο ανώατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν θα προβεί σε λίγα λεπτά σε ομιλία.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

Channel 12: «Νεκρός» ο Χαμενεΐ – «Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση»

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

1 / 3