Βρετανία: Η αντίδραση του Λονδίνου για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν

Η Βρετανία παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο Ιράν, με το Λονδίνο να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη των συμμάχων του και στην ανάγκη αποφυγής μιας γενικευμένης ανάφλεξης στην περιοχή.

Η βρετανική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα σε διπλωματικό επίπεδο, καλώντας όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνοντας τη θέση της υπέρ της αποκλιμάκωσης.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η κυβέρνηση απέφυγε μέχρι στιγμής να υιοθετήσει επιθετική ρητορική, επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

Αξιοσημείωτη είναι η στάση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μπλόκαρε αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικά αεροσκάφη για την επίθεση στο Ιράν, λέγοντάς του ότι αυτό θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Ηνωμένο Βασίλειο», υπογραμμίζοντας πως η περαιτέρω κλιμάκωση θα είχε σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, το Φόρεϊν Όφις εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τόνισε ότι η Βρετανία βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με τις χώρες της περιοχής.

«Η διπλωματία παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος», τονίζει το Λονδίνο καλώντας την Τεχεράνη να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας όμως και τη μακροχρόνια ανησυχία του για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σε επίπεδο ασφάλειας, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και έχει ενισχύσει τα μέτρα προστασίας για τις βρετανικές δυνάμεις και τις διπλωματικές αποστολές στην περιοχή.

Η παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου σε βάσεις στον Περσικό Κόλπο και η συμμετοχή του σε ναυτικές αποστολές ασφαλείας καθιστούν το Λονδίνο άμεσα ενδιαφερόμενο για τη σταθερότητα στα Στενά του Χορμούζ.

Παράλληλα, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν από την κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή των Κοινοτήτων για τη στάση της χώρας και για τυχόν εμπλοκή ή στήριξη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ορισμένοι βουλευτές προειδοποίησαν για τον κίνδυνο η Βρετανία να βρεθεί «παγιδευμένη» σε μια νέα περιφερειακή σύγκρουση, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Αναλυτές στο Λονδίνο επισημαίνουν ότι η βρετανική στάση αντικατοπτρίζει τη διαχρονική της επιδίωξη να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα ρόλο παράγοντα σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει τη διεθνή τάξη πραγμάτων και το διεθνές δίκαιο, χωρίς όμως να οδηγηθεί σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση.

Σε πρακτικό επίπεδο το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αποσύρει από το Ιράν όλο το προσωπικό του.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε χθες στην ιστοσελίδα του αναφέρει: «Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, το προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αποσυρθεί προσωρινά από το Ιράν. Η πρεσβεία μας συνεχίζει να λειτουργεί εξ αποστάσεως».

Την ίδια στιγμή συμβουλεύει κατά όλων των ταξιδιών στο Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης».

Διαβάστε επίσης

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

Διάγγελμα Νετανιάχου: «Δεν θα επιτρέψουμε στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν να απειλήσει την ανθρωπότητα»

«Σας προειδοποιήσαμε!»: Άρχισαν τα ιρανικά αντίποινα – Με πυραύλους «απαντά» η Τεχεράνη