search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 09:19

Αλί Λαριτζανί: Αρχίζει η διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ – Μήνυμα σε όσους «επιδικώκουν να διχάσουν το Ιράν»

01.03.2026 09:19
ali-larijani

Η διαδικασία μετάβασης στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει σήμερα, ανακοίνωσε ο Αλί Λαριτζανί επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του Χαμενεΐ.

«Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Το συμβούλιο αυτό θα συσταθεί το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία του ήδη από σήμερα», τόνισε.

Παράλληλα ο Λαριτζανί προειδοποίησε κατά των αποπειρών να διχαστεί η χώρα.

«Οι ομάδες που επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα το ανεχθούμε», υπογράμμισε καλώντας τους Ιρανούς να ενωθούν.

Ποιοι είναι οι πιθανότεροι διάδοχοι του Χαμενεΐ

Τρεις αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, θα αναλάβουν τη μετάβαση στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ένας σύμβουλος του αγιατολάχ, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Εκτός από τον Πεζεσκιάν το έργο αυτό θα αναλάβουν ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος, πρόσθεσε ο Μοχμπέρ.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια»

Το Ιράν είχε προετοιμαστεί «για όλα τα σενάρια», περιλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτές τις στιγμές και είχαμε εξετάσει όλα τα σενάρια», δήλωσε ο Γαλιμπάφ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου «πέρασαν τις κόκκινες γραμμές μας» και «θα υποστούν τις συνέπειες».

Διαβάστε επίσης:

«Θα σας κάνουμε να ικετεύετε»: Το Ιράν υπόσχεται εκδίκηση για τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ και την δολοφονία του Χαμενεΐ (Video)

Ιράκ: Απόπειρα εισβολής διαδηλωτών στο συγκρότημα της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Κατς για θάνατο Χαμενεΐ: Ο άξονας του κακού υπέστη μια συντριπτική ήττα – Αποδόθηκε δικαιοσύνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trannos-new
LIFESTYLE

Trannos για τις επιθέσεις στο Ντουμπάι: «Γλίτωσα για μια ημέρα» – «Έπεσε πύραυλος στα 500 μέτρα από εκεί που έμενα»

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

hamenei thanatos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

heally
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Άνω – κάτω η μεσημεριανή και η απογευματινή ζώνη λόγω επικαιρότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:10
<div style="width:1px;height:1px"></div>trannos-new
LIFESTYLE

Trannos για τις επιθέσεις στο Ντουμπάι: «Γλίτωσα για μια ημέρα» – «Έπεσε πύραυλος στα 500 μέτρα από εκεί που έμενα»

<div style="width:1px;height:1px"></div>ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

<div style="width:1px;height:1px"></div>hamenei thanatos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

1 / 3