Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συγκάλεσε εκτάκτως σήμερα (1/3) σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, κατά την οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, Ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης Γεώργιος Αρναούτης.

