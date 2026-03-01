search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:21
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 11:26

Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

01.03.2026 11:26
nikos dendias

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συγκάλεσε εκτάκτως σήμερα (1/3) σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, κατά την οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, Ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης Γεώργιος Αρναούτης.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Μέση Ανατολή: Υπέρ της αποτροπής απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν 

Έμφαση στο… πορτοφόλι: Με αύξηση στον κατώτατο μισθό και νέο πακέτο ΔΕΘ, η κυβερνητική αντεπίθεση

ΚΚΕ: «Τα έκτακτα μέτρα του ΚΥΣΕΑ στη Σούδα επιβεβαιώνουν την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, γινόμαστε στόχος αντιποίνων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6875316 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποίηση στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στην επέμβαση στο Ιράν

trannos-new
LIFESTYLE

Trannos για τις επιθέσεις στο Ντουμπάι: «Γλίτωσα για μια ημέρα» – «Έπεσε πύραυλος στα 500 μέτρα από εκεί που έμενα»

alireza-arafi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

hamenei thanatos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

heally
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:20
6875316 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποίηση στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στην επέμβαση στο Ιράν

trannos-new
LIFESTYLE

Trannos για τις επιθέσεις στο Ντουμπάι: «Γλίτωσα για μια ημέρα» – «Έπεσε πύραυλος στα 500 μέτρα από εκεί που έμενα»

alireza-arafi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

1 / 3