Έμφαση στο… πορτοφόλι: Με αύξηση στον κατώτατο μισθό και νέο πακέτο ΔΕΘ, η κυβερνητική αντεπίθεση

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο το τελευταίο διάστημα, καθώς, ύστερα από μια μακρά περίοδο… ανομβρίας, οι δημοσκοπικές της επιδόσεις έχουν πάρει την ανιούσα και βρίσκονται κοντά ή και λίγο πάνω από το πολυπόθητο 30%. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, μάλιστα, η αισιοδοξία οφείλεται σε τρία βασικά στοιχεία:

● Πρώτον, στο ότι η δημοσκοπική ανάκαμψη δείχνει μια σταθερότητα – μπορεί να μην είναι εντυπωσιακή, αλλά σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις η Ν.Δ. εμφανίζεται να βρίσκεται σταθερά πάνω από το 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και να ενισχύει τα ποσοστά της στην πρόθεση ψήφου.

● Δεύτερον, η αντιπολίτευση εμφανίζεται πολυκερματισμένη και κανένα κόμμα δεν παρουσιάζει έστω τάση ενίσχυσης – αντιθέτως, τα ποσοστά τους μοιάζουν σχεδόν… κολλημένα (ακίνητη η βελόνα, που θα έλεγε και ο Παύλος Γερουλάνος).

● Τρίτον, τα υπό διαμόρφωση κόμματα (της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα) μπορεί να κινούν το ενδιαφέρον μιας μερίδας πολιτών, αλλά κανένα δεν μοιάζει να αποκτά δυναμική τέτοια που να μπορεί να θεωρηθεί ως «καθαρός και παρών κίνδυνος» για τη «γαλάζια» επικυριαρχία.

Βέβαια, όπως έχει επισημάνει ήδη το «Ποντίκι», μια παρόμοια εικόνα είχε διαμορφωθεί και πέρυσι, μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη: η Ν.Δ., ύστερα από μια δύσκολη περίοδο, είχε παρουσιάσει μια σταθερή δημοσκοπική άνθηση, ωστόσο λίγο αργότερα «έσκασε» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το κυβερνών κόμμα κατρακύλισε σε ποσοστά… ευρωεκλογών (ή και πιο κάτω), και από εκείνη τη φάση και ώς σήμερα έμοιαζε να αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι.

Προφανώς, οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν το 2025: πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της δίκης στα Τέμπη, το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων έχει ατονήσει (αν και πάντα υπάρχει ο… κίνδυνος αναζωπύρωσης, π.χ. μέσω μιας νέας δικογραφίας στη Βουλή), ενώ πλέον η κυβέρνηση εμφανίζεται να έχει βρει τον βηματισμό της και να έχει ανακτήσει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων.

Στο επίκεντρο η οικονομία του… πορτοφολιού

Ωστόσο, το πικρό πάθημα του 2025 φαίνεται ότι έγινε μάθημα για το Μαξίμου και την Πειραιώς. Έτσι, αντί να συγκρούονται για ζητήματα που δεν μπορούν να κερδίσουν, φαίνεται ότι η στρατηγική που υιοθετείται είναι αυτή της «θετικής ατζέντας», δηλαδή της προώθησης μέτρων και νομοσχεδίων που δεν θα περιορίζονται σε μια… νεφελώδη μεταρρυθμιστική ορμή, αλλά θα φέρνουν άμεσα και απτά αποτελέσματα, με έμφαση, μάλιστα, στο… πορτοφόλι των πολιτών.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι από τη ΔΕΘ του 2025 και εντεύθεν, η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει επικοινωνιακό blitzkrieg σχετικά με τις (θετικές) συνέπειες που θα έχουν τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για τα εισοδήματα των εργαζομένων, ούτε είναι τυχαία η έμφαση που δίνεται από κυβερνητικούς παράγοντες στο γεγονός ότι η Ν.Δ. άρχισε να «παίρνει τα πάνω της» στις δημοσκοπήσεις αφότου έγιναν οι πρώτες πληρωμές του 2026 και οι πολίτες είδαν αυξημένα τα χρήματα που έπαιρναν στο χέρι, λόγω της φορολογικής ελάφρυνσης.

Σε Μαξίμου και Πειραιώς εκτιμάται ότι όσο θα περνά ο καιρός τόσο πιο αντιληπτές θα γίνονται οι – θετικές – συνέπειες αυτής της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι, ύστερα από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα… πειραματισμών, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρέψει το «παιχνίδι» στον τομέα της οικονομίας και ειδικά της οικονομίας του… πορτοφολιού, όπου θεωρεί ότι έχει το «πάνω χέρι» σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δυσκολεύονται να παρουσιάσουν μια πειστική εναλλακτική.

Ο κατώτατος μισθός

Στο πλαίσιο αυτό, τα όσα αναφέρθηκαν στο πρόσφατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής μπορούν να θεωρηθούν εύκολα ως ένα κομμάτι ενός οδικού χάρτη, ο οποίος θα «κλιμακώνεται» σταδιακά και θα αφορά σχεδόν αποκλειστικά στην οικονομία και μέτρα που θα στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος και την ανακούφιση πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού – οι οποίες, όπως έχουν δείξει οι αναλύσεις, στήριξαν τη Ν.Δ. στις τελευταίες εθνικές εκλογές, αλλά στη συνέχεια για διάφορους λόγους πήραν αποστάσεις από τη «γαλάζια» παράταξη.

Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – που θα ανακοινωθεί επισήμως την 1η Απριλίου –, ενώ η συζήτηση που ακολούθησε έγινε σχετικά με το ύψος του και αν τελικά θα επιτευχθεί έναν χρόνο νωρίτερα ο στόχος των 950 ευρώ μεικτών, έστω κι αν κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο στόχος αυτός αφορά στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή κάποια στιγμή μέσα στο 2027, προφανώς σε μια προσπάθεια να μην δημιουργηθούν ελπίδες που ίσως διαψευστούν.

Πάντως, το σημαντικό, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι ότι η συζήτηση πλέον αφορά – όχι στην επίτευξη ενός στόχου, αλλά – στο αν θα υλοποιηθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμό, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, δείχνει ότι η καλή πορεία της οικονομίας πλέον μεταφράζεται όλο και περισσότερο σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τα νοικοκυριά. «Δεν είμαστε πλέον στη φάση “το είπαμε, το κάναμε”, αλλά “το είπαμε, το κάναμε και, μάλιστα, νωρίτερα”», ανέφερε χαρακτηριστικά «γαλάζιο» στέλεχος στο «Ποντίκι».

Και στο βάθος ΔΕΘ

Η νέα στρατηγική αυτή, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή που – εν πάση περιπτώσει – είναι αναμενόμενα, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά επεκτείνεται χρονικά σε ολόκληρο το επόμενο διάστημα μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και την τελευταία (για την τρέχουσα θητεία της κυβέρνησης) παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να ανακοινώσει ουσιαστικά το «προεκλογικό πακέτο» της κυβέρνησης, με το οποίο η Ν.Δ. θα πάει ώς τις εθνικές κάλπες, όποτε κι αν αυτές στηθούν.

Έτσι, ακόμα και σήμερα – και παρά τις διαψεύσεις που κατά καιρούς γίνονται – η κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει με απολύτως κατηγορηματικό τρόπο το ενδεχόμενο μέσα στην άνοιξη να υπάρξει κι ένα, ας πούμε, ενδιάμεσο πακέτο μέτρων. Άλλωστε, πέρυσι η επιδότηση ενός ενοικίου και τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους είχαν ανακοινωθεί στα τέλη Απριλίου από τον πρωθυπουργό, ενώ ήδη υπάρχει συζήτηση για τη χορήγηση ενός εκτάκτου βοηθήματος προς ευάλωτα νοικοκυριά (ύψους 250 ευρώ) ενόψει του Πάσχα.

Βέβαια, από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης γίνεται σαφές ότι όλα θα εξαρτηθούν από τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργείται από την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού, ενώ γραμμένος σε… πέτρα είναι και ο κανόνας της δημοσιονομικής «ορθοδοξίας» που ακολουθεί η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ανάληψης της εξουσίας.

Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, αν υπάρχει η δυνατότητα για κάποιες έκτακτες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πει «όχι» – πολλώ δε μάλλον εν μέσω προεκλογικής χρονιάς.

Εντούτοις, οι πληροφορίες λένε ότι ήδη έχει αρχίσει η προεργασία για το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, με στόχο αυτό να είναι κατά το δυνατόν… φιλόδοξο και… προεκλογικό. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφορία για τα πιθανά μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνει, ωστόσο όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο Μητσοτάκης θέλει να ανέβει τον Σεπτέμβριο στη συμπρωτεύουσα με κάτι ουσιώδες που θα αφορά όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Πόλωση

Πάντως, αυτό που γίνεται απολύτως σαφές είναι ότι η προώθηση της θετικής ατζέντας δεν θα είναι το μοναδικό «όπλο» της κυβέρνησης στον δρόμο για τις κάλπες. Αντιθέτως, η πόλωση και η προσωπική σύγκριση / σύγκρουση του Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αντιπάλους του παραμένει στο προσκήνιο, καθώς, όπως έχει επισημανθεί πλειστάκις, δεν αρκούν μόνο τα θετικά μέτρα για την επίτευξη του βασικού στόχου της Ν.Δ., δηλαδή ενός «σκορ» άνω του 30% στις εθνικές κάλπες και μεγάλης απόστασης από τα υπόλοιπα κόμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, λένε ορισμένες πληροφορίες, ένα πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση αναμένεται να συγκρουστεί με την αντιπολίτευση είναι αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου ήδη φαίνεται ότι χαράσσονται «κόκκινες γραμμές», με τη Ν.Δ. να έχει δώσει το περίγραμμα των επιδιώξεών της και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καλούνται να «παίξουν άμυνα» και να αποτρέψουν τις 180 ψήφους στην προτείνουσα Βουλή (κανένα κόμμα πλην Ν.Δ. δεν διαθέτει τους απαραίτητους 50 βουλευτές, ώστε να μπορεί να καταθέσει τη δική του αναθεωρητική πρόταση).

Παράλληλα, και με αφορμή την επεισοδιακή παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, «γαλάζιες» πηγές επισημαίνουν ότι είναι ανεπίτρεπτο να επιχειρείται από κόμματα και ομάδες να δημιουργηθούν «άβατα» για κυβερνητικά και κομματικά στελέχη και ότι δεν πρόκειται η Ν.Δ. και η κυβέρνηση να κάνουν πίσω σε πολιτικές που θεωρούν ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι ευνοϊκές για τους πολίτες.

Μάλιστα, δεν διστάζουν να αναφέρουν ότι και τέτοιες ενέργειες αποτελούν μέρος του λεγόμενου «βαθέος κράτους», με το οποίο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συγκρουστεί ανεξαρτήτως κόστους.

Με πιο απλά λόγια, πάντως, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η πόλωση βοηθά, καθώς συσπειρώνει την κομματική βάση της Ν.Δ., δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος και επιτρέπει την άσκηση πίεσης στην αντιπολίτευση, η οποία – λένε δηκτικά «γαλάζια» στελέχη – δείχνει να είναι επιρρεπής στα λάθη και την εσωστρέφεια…

