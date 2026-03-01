search
01.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

01.03.2026 08:20

Κατς για θάνατο Χαμενεΐ: Ο άξονας του κακού υπέστη μια συντριπτική ήττα – Αποδόθηκε δικαιοσύνη

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι «αποδόθηκε δικαιοσύνη».

«Ο Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε (…) όπως και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ιρανικού τρομοκρατικού φρουρίου», έγραψε ο Κατς σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη μια συντριπτική ήττα», πρόσθεσε.

