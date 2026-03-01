search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 11:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 07:15

Παχλαβί: Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ η Ισλαμική Δημοκρατία θα βρεθεί «στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας»

01.03.2026 07:15
reza_pahlavi_2

Με τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες Σάββατο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα βρεθεί «στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», δήλωσε ο γιος του τελευταίου σάχη της χώρας, ο Ρεζά Παχλαβί.

«Με τον θάνατό του η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα βρεθεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», έγραψε ο Ρεζά Παχλαβί στο X. «Προς τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία: οποιαδήποτε απόπειρα να στηρίξετε το καθεστώς που καταρρέει θα αποτύχει», πρόσθεσε.

Ο Ρεζά Παχλαβί, που αυτοπαρουσιάζεται ως προσωπικότητα της μετάβασης στο Ιράν, ζήτησε από τους Ιρανούς «να παραμείνουν σε εγρήγορση» προς το παρόν. «Η στιγμή για μια μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους είναι πολύ κοντά», τόνισε.

Το ευχαριστώ στον Τραμπ

Σε άρθρο του στην Washington Post ο Ρεζά Παχλαβί ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ χθες εναντίον του Ιράν και επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της μετάβασης εξουσίας.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι θα πρόκειται απλώς για μεταβατικό ρόλο, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε καθώς κάποιοι φοβούνται ότι επιδιώκει να επαναφέρει τη μοναρχία στο Ιράν.

«Πολλοί Ιρανοί, συχνά με κίνδυνο τη ζωή τους, μου έχουν ζητήσει να ηγηθώ αυτής της μετάβασης. Εντυπωσιάζομαι από το θάρρος τους και ανταποκρίθηκα στην έκκλησή τους», έγραψε ο γιος του σάχη.

«Ο δρόμος μας θα είναι διαφανής: θα συνταχθεί νέο Σύνταγμα που θα επικυρωθεί με δημοψήφισμα, το οποίο θα ακολουθήσουν ελεύθερες εκλογές υπό διεθνή εποπτεία. Όταν οι Ιρανοί ψηφίσουν, η μεταβατική κυβέρνηση θα διαλυθεί», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Ρεζά Παχλαβί, όλες οι ομάδες της αντιπολίτευσης έχουν συμφωνήσει στις βασικές αρχές, κυρίως στον διαχωρισμό κράτους – εκκλησίας, όπως και ότι στηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και την ανάγκη για «ατομικές ελευθερίες και ισότητα όλων των πολιτών».

Διαβάστε επίσης:

HΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ: «H ειρήνη διατηρείται με τη δύναμη απέναντι στον τρόμο»

Ιράν: Αυτοί οι τρεις αξιωματούχοι είναι οι πιθανότεροι διάδοχοι του Χαμενεΐ

Guardian και Der Spiegel για Τραμπ και χτύπημα στο Ιράν: Θεατής η Ευρώπη, χαμένη σε κάθε περίπτωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτύπησε πετρελαιοφόρο σε λιμάνι του Ομάν – 4 τραυματίες (Video)

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου – Μεταφέρθηκαν 30 ασθενείς

tel_aviv
ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «σφυροκοπά» την «καρδιά της Τεχεράνης» – Μαζική απάντηση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

souda
ΕΛΛΑΔΑ

«Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή»: Γιγάντιο πανό του ΚΚΕ στο παλιό λιμάνι των Χανίων

teherani_poreia_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει καθηγητής στην Τεχεράνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 11:12
hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτύπησε πετρελαιοφόρο σε λιμάνι του Ομάν – 4 τραυματίες (Video)

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου – Μεταφέρθηκαν 30 ασθενείς

tel_aviv
ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «σφυροκοπά» την «καρδιά της Τεχεράνης» – Μαζική απάντηση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

1 / 3