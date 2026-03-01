Συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συγκάλεσε το απόγευμα της Κυριακής συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συνεχούς, στενής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών, ανακοίνωσε, με ανάρτηση στο «Χ», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Υπενθυμίζεται πως η Λευκωσία διέψευσε νωρίτερα σήμερα τον Βρετανό υπουργό Αμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος είπε ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν με κατεύθυνση προς την Κύπρο.

Ειδικότερα, ο Κύπριος Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με δήλωση του αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ιρανικούς πυραύλους που είχαν κατεύθυνση την Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε στον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι η Κύπρος δεν ήταν στόχος ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

