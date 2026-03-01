«Θα σας κάνουμε να ικετεύετε»: Το Ιράν υπόσχεται εκδίκηση για τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ και την δολοφονία του Χαμενεΐ (Video)

Η δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τα πλήγματα στο ιρανικό έδαφος έχουν πυροδοτήσει μια σφοδρή ρητορική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Σε μια φορτισμένη τηλεοπτική ομιλία, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος αποτελεί τον υψηλότερο στην ιεραρχία αξιωματούχο που εμφανίζεται δημόσια μετά την έναρξη των επιθέσεων του Σαββάτου, χαρακτήρισε τους ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ «βρώμικους εγκληματίες».

Iran’s Mohammad Bagher Ghalibaf, Speaker of the Iranian Parliament, blasted the United States and Israel in a televised address, calling their leaders “filthy criminals” who have crossed a red line and vowing they will face “devastating blows” and be driven to beg in… pic.twitter.com/exXtIQad6G — Nabila Jamal (@nabilajamal_) March 1, 2026

Στέλνοντας ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο προς την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Παραβιάσατε την κόκκινη γραμμή μας και πρέπει να πληρώσετε το τίμημα».

«Θα καταφέρουμε τέτοια καταστροφικά πλήγματα που εσείς οι ίδιοι θα οδηγηθείτε στο να ικετεύετε», τόνισε.

Λαριτζανί: Σχέδιο διαμελισμού του Ιράν

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος μέσω δήλωσης που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει τον διαμελισμό της χώρας μετά την κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ.

Ο Λαριτζανί υποστήριξε ότι το ισραηλινό «καθεστώς δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταφύγει στον διαμελισμό μεγάλων χωρών προκειμένου να διασφαλίσει την ίδια του την επιβίωση».

Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντάς τον ως «το τέλειο σύμβολο της λεηλασίας» και κατηγορώντας τον ότι επιθυμεί να αρπάξει τους πόρους του Ιράν.

Η οργή της Τεχεράνης κορυφώθηκε με τη δέσμευση του Λαριτζανί για εκδίκηση.

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς έκαψαν τις καρδιές του ιρανικού έθνους, και εμείς θα κάψουμε τις δικές τους καρδιές επίσης», είπε.

Έκτακτο συμβούλιο για τη διαδοχή του Χαμενεΐ

Εν μέσω αυτής της πολεμικής ατμόσφαιρας, το Ιράν προχωρά άμεσα στις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για τη διατήρηση της κρατικής συνοχής.

Ο Αλί Λαριτζανί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα συστήσει εντός της ημέρας ένα προσωρινό ηγετικό συμβούλιο, ως έκτακτο μέτρο για τη διακυβέρνηση της χώρας μέχρι να επιλεγεί ο οριστικός διάδοχος του εκλιπόντος αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διαχείριση της κρίσης και στον συντονισμό της στρατιωτικής και πολιτικής απάντησης του Ιράν σε μια στιγμή που η περιφερειακή σταθερότητα κρέμεται από μια κλωστή.

