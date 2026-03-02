ΓάΤες με φΡάΝτΖες στο Red Jasper Cabaret Theatre – Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Μαρτίου

ΓάΤες με φΡάΝτΖες Performance

Σκηνοθεσία – Κίνηση¨Ελένη Μυλωνά

Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Μαρτίου

Για τέσσερις παραστάσεις

Red Jasper Cabaret Theatre

Η performance παρουσιάστηκε στην αρχική της εκδοχή στο 4ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Cabaret του Red Jasper Cabaret Theatre και έλαβε τιμητική διάκριση.

Λίγα λόγια πριν το παιχνίδι

Η performance «ΓάΤες με φΡάΝτζες» αποτελεί μία hand-made σκηνική σύνθεση πρόζας, κίνησης και χορού που αρθρώνεται μέσα από διακεκομμένες εικόνες, επαναλαμβανόμενες κινήσεις και θραυσματικές αφηγήσεις.

Στο κέντρο της δράσης βρίσκεται ένα πρόσωπο ή πολλαπλές εκδοχές του, που κινείται ανάμεσα σε αυτό που υπήρξε και σε αυτό που σταδιακά του επιβλήθηκε.

Βάζοντας στο στόχαστρο τους «φορείς κοινωνικοποίησης», η δημιουργική ομάδα διερευνά τη δυνατότητα επιστροφής σε πρώιμες εμπειρίες διαμόρφωσης της ταυτότητας -όχι ως νοσταλγία, αλλά ως πράξη επαναπροσδιορισμού.

Μια προσπάθεια να ειπωθούν, εκ των υστέρων, όσα κάποτε έμειναν άρρητα, δημιουργώντας έναν χώρο για τον θεατή όπου ενδέχεται να αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του ή ίχνη μιας εκδοχής του που εγκαταλείφθηκε.

Κανόνες παιχνιδιού a.k.a. Υπόθεση

Μέσα από δέκα αυτοτελείς σκηνές η παράσταση εξερευνά τον ψυχισμό του σύγχρονου πολίτη. Το ταξίδι δεν είναι εύκολο και οι μεταβάσεις όχι πάντα ρεαλιστικές. Λασπωμένες σε ένα σουρεαλιστικό σύμπαν,

οι ΓάΤες με φΡάΝτΖες ήρθαν να νιαουρίσουν στο αυτοματοποιημένο υποσυνείδητο μιας κοινωνίας που αποφεύγει να κοιτάξει το είδωλο της.

Κι αν τελικά οι σκηνές δεν είναι αυτοτελείς αλλά συνδέονται; Τότε μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία.

Προειδοποίηση περιεχομένου: Το έργο περιέχει σκηνές βίας και σεξουαλικών απεικονίσεων. Απευθύνεται σε ενήλικο κοινό.

Σημείωμα του Πάνου Γαβριηλίδη

«Η σύλληψη της αρχικής εκδοχής γεννήθηκε στην ασφαλή αγκαλιά της Ρόδου, παρατηρώντας τη μεγαλούπολη που φάνταζε ταυτόχρονα στόχος και εφιάλτης· κι όσο οι πρόβες προχωρούσαν, γινόταν όλο και πιο καθαρό πως το φως του νησιωτικού ήλιου, όπως κάθε τόπου , φωτίζει μόνο την επιφάνεια, την ώρα που το σκοτάδι της ανατροφής αναζητά τη δική του χωροχρονική υπεκφυγή. Μετά την τιμητική διάκριση στο 4ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ καμπαρέ του Red Jasper Cabaret Theater, οι δημιουργοί επέκτειναν την ιστορία, επιχειρώντας πλέον να χαρτογραφήσουν αυτά τα σκοτάδια εντός της ίδιας της μεγαλούπολης. Δύο ακόμη περαστικοί στο κέντρο της»

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία / Κίνηση: Ελένη Μυλωνά

Σκηνογραφία: Εμμανουέλλα Κάππου

Βοηθοί Σκηνογραφίας: Κωνσταντίνας Παυλίδης, Βασιλένα Πετρόβα

Ενδυματολογία: Ελένη Μυλωνά & Ήρα Κουκουτσάκη

Κουστούμια: Ήρα Κουκουτσάκη

Make–up Αrtist: Στέλλα Μπουλά

Ηχητικός Σχεδιασμός: Igor Kamienski

Soundtrack: Anarres

Σκίτσα Γραφιστικών: Μικελάντζελο Καμπέρης

Σκηνοθετική & Δραματουργική Επιμέλεια: Πάνος Γαβριηλίδης

Παραγωγή: C.A.P.

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης)

Στέργιος Ίλτσος, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου , Ελένη Μυλωνά, Νεφέλη Κωνσταντινίδη, Θαλής Πολίτης, Σύλια Πούλιου

Στο ρόλο του Αμνού: Γιώργος Μακρής

Trailer παράστασης:

Πληροφορίες Παράστασης

Ημερομηνίες: Πέμπτες 5/3, 12/3, 19/3, 26/3

Ώρα: 21.00

Τιμές εισιτηρίων:14 Ευρώ / Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ: 10 Ευρώ

Link Προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/gates-me-frantzes/

RED JASPER CABARET THEATRE

Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 18, Αθήνα 113 61

Τηλέφωνο: +30 21 0882 2551



