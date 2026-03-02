Μάρτιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Εκδηλώσεις

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

● Κάθε Τετάρτη από 4/3 || 14:00-17:00

● Αίθριο

● Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Αναλαμβάνουμε τη φροντίδα της σεξουαλικής σου υγείας και τον Μάρτιο. Το προσωπικό του Athens Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης παρέχοντας δωρεάν τεστ για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδα B & C και δωρεάν προφυλακτικά.

● Δευτέρα 9 & 23/3 || 11:00-15:00

● Μικρό φ

● Είσοδος ελεύθερη

The Green Post It Exhibition

To The Green Post it έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για μια έκθεση με επιλεγμένο υλικό από τα σχεδόν 5 χρόνια του project. Συνδυάζει τη βασική γλώσσα επικοινωνίας του, τις προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις, με εικόνες και προσπαθεί να θέσει ερωτήματα για όσα μας αφορούν σήμερα επανεξετάζοντας ακόμα και τις ίδιες του τις ιδέες.

● Πέμπτη 5/3 έως Τετάρτη 29/4

● Αίθριο / Τζαμαρία

● Είσοδος ελεύθερη

Edu Sustain Lab #3 & Repair Café

Η Επανεκκίνηση ΚοινΣΕπ διοργανώνει το Edu Sustain Lab #3 & Repair Café προσκαλώντας το κοινό σε μια ανοιχτή, συμμετοχική δράση αφιερωμένη στην επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την εκπαίδευση και το παιχνίδι. Το Repair Café αποτελεί μια πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν μικροσυσκευές και υπολογιστές με τη βοήθεια εξειδικευμένων εθελοντών, παρατείνοντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων και μειώνοντας τα απόβλητα. Παράλληλα, το Edu Sustain Lab εμπλουτίζει τη δράση με εκπαιδευτικές και βιωματικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, σε συνεργασία με φορείς από τον χώρο της εκπαίδευσης, της δημιουργικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας.

● Πέμπτη 5/3 || 10:00-15:00

● Αίθριο

● Είσοδος ελεύθερη

Δράση ενημέρωσης του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας των Δημοτικών Ιατρείων για την Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

● Σάββατο 7/3 || 10:00-15:00

● Αίθριο

● Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση του βιβλίου “Λόγος περί αποικιοκρατίας” του Aime Cesaire Corporate

Οι Εκδόσεις San Casciano σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Aimé Césaire «Λόγος περί αποικιοκρατίας» και «Λόγος περί νεγροσύνης», δύο κείμενα-αναφοράς της αντι-αποικιακής σκέψης που παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα. Στόχος της παρουσίασης είναι να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από το έργο του Césaire, τη διαχρονική κριτική του στην αποικιοκρατία και τα εργαλεία που μας προσφέρει για να κατανοήσουμε τις ιστορικές συνέπειες της βίας, των ιεραρχιών και των μορφών αντίστασης σήμερα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Μυρτώ Ταπεινού (μεταφράστρια), Έλενα Κουμαριανού (επιμελήτρια), Στάθης Παπασταθόπουλος (επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

● Σάββατο 7/3 || 17:30-21:00

● Μεγάλο Φ

● Είσοδος ελεύθερη

Inclusion Day – Μια Μέρα Δημιουργίας, Συνάντησης & Συμπερίληψης

Στο πλαίσιο του Μαρτίου, μήνα δράσεων εξοικείωσης με την αναπηρία, στον Δήμο Αθηναίων οργανώνουμε τη δράση Inclusion Day, μια μέρα Δημιουργίας, Συνάντησης & Συμπερίληψης στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Η δράση περιλαμβάνει ένα σύνολο από δημιουργικές και συμμετοχικές δραστηριότητες και προωθεί τη συμμετοχή ατόμων και ομάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως άτομα με και χωρίς αναπηρία, διαφορετικών ηλικιών, πολιτισμικών ή κοινωνικών ομάδων. Στοχεύει στη δημιουργία χώρων συνάντησης και διαλόγου που ευνοούν την αλληλεπίδραση και τη γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων.

● Τρίτη 10/3 || 09:30-21:00

● Αίθριο, Μικρό & Μεγάλο Φ, Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

● Είσοδος ελεύθερη

Pilates Loom Open Day

Ένα ολοήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην κίνηση, την ευεξία και την εμπειρία του αυθεντικού Classical Pilates. Το Pilates Loom Open Day είναι ένα ανοιχτό event για κάθε επίπεδο, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μοναδικά sessions, εμπνευσμένες ροές κίνησης και wellness εμπειρίες.

● Σάββατο 14/3 || 10:00-22:00

● Αίθριο

● Είσοδος ελεύθερη

Supernatural Festival

Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην άγρια ζύμωση, τα φυσικά κρασιά, τις άγριες μπύρες και άλλα προϊόντα που αναδεικνύουν την πρώτη ύλη, τον τόπο και τη φυσική διαδικασία της ζύμωσης. Περισσότεροι από 15 παραγωγοί φυσικών κρασιών από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας κρασιά που παράγονται με ελάχιστες παρεμβάσεις και αυθόρμητες ζυμώσεις, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα και την ποιότητα.

● Κυριακή 15/3 || 12:00-20:00

● Αίθριο

● 20€ // προκράτηση θέσης στο Supernatural.club.

*Η είσοδος στον χώρο είναι ελεύθερη. Η προκράτηση απαιτείται για να συμμετάσχει κάποιος στη οινογνωσία.

Friday Night in Japan

Ελάτε να γνωρίσετε την ιαπωνική κουλτούρα μαζί με νεαρούς Ιάπωνες εθελοντές. Το event περιλαμβάνει καλλιγραφία, παραδοσιακούς χορούς, φαγητό, παιχνίδια, φορεσιές και άλλες εκπλήξεις.

● Παρασκευή 20/3 || 17:00-21:00

● Αίθριο

● Είσοδος ελεύθερη

3ο Local Mentality Street Fest

Το 3ο “Local Mentality Street Festival” ξαναβρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με όλα το κομματια του δρόμου! Tattoo studio, street food, coffee shop, streetwear, street art, cocktails, drinks & beers από το “Local Mentality Entertainment”!

● Σάββατο 21/3 & Κυριακή 22/3 || 12:00-23:00

● Αίθριο, Creative Lab, Μικρό & Μεγάλο Φ

● Είσοδος ελεύθερη

The Open Market

Tο Open Market ανοίγει τις πόρτες της Δημοτικής Αγοράς για να φέρει κοντά όλους τους λάτρεις της χειροτεχνίας και της τέχνης με τους πιο μοναδικούς δημιουργούς. Θα βρείτε από χειροποίητα κοσμήματα και μικρά έργα τέχνης, μέχρι διακοσμητικά για το σπίτι, υφάσματα, τσάντες και αξεσουάρ, ξύλινα και κεραμικά θαυματάκια.

● Πέμπτη 26/3 έως Κυριακή 29/3 || 10:00-21:00

● Αίθριο

● Είσοδος ελεύθερη

Open Walks

Ξενάγηση στο πλαίσιο του Open House Athens “Η Κυψέλη μέσα από την οδό Φωκίωνος Νέγρη”.

● Σάββατο 28/3 & Κυριακή 29/3 || 11:00-15:00, εκκίνηση ανά 30′

● Αίθριο & Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

● Δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Open House

Πασχαλινό Παζάρι – ΚΕΘΕΑ

Με πολλή φροντίδα και συλλογική προσπάθεια, οι Δημιουργικές Ομάδες του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ετοιμάζουν και φέτος πασχαλινές δημιουργίες, μικρά δώρα και γλυκές εκπλήξεις. Το Πασχαλινό Παζάρι είναι μια ευκαιρία συνάντησης, στήριξης και συμμετοχής στο έργο του Συλλόγου.

● Δευτέρα 30/3 || 12:00-21:00 & Τρίτη 31/3 || 09:00-21:00

● Αίθριο

● Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση βιβλίου “Η λευκή σκέψη” του Λιλιάν Τυράμ

Στο βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ των εκδόσεων Άγρα και των εκδόσεων Αντίποδες θα βρίσκεται ο Λιλιάν Τυράμ που θα υπογράφει το βιβλίο του “Η λευκή σκέψη”.

● Δευτέρα 30/3 || 18:00-19:00

● ΣΚΡΙΠ

● Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια – Προγράμματα

Κέντημα σε κύκλο – τμήμα αρχαρίων

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια υφάσματος Πορφυρία Μοσχοπούλου διοργανώνουν έναν κύκλο κεντήματος με έμφαση στην τεχνική της σταυροβελονιάς. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα υλικά και τα εργαλεία, τις βελονιές και τα παραδοσιακά μοτίβα, καθώς και τον τρόπο που δημιουργείται χρωματική και σχεδιαστική ισορροπία σε ένα κεντημένο έργο. Το σεμινάριο είναι ιδανικό για αρχάριους, αλλά και για όσους θέλουν να εξοικειωθούν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο κέντημα.

● Κάθε Δευτέρα από 19/1 έως 30/3 || 18:30-20:30

● Μικρό φ

● Εισιτήρια μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Θεατρική ομάδα ενηλίκων

Μέσα από διασκεδαστικές ασκήσεις, αναπτύσσουμε τη δημιουργικότητά μας και εξερευνούμε τεχνικές υποκριτικής, ανάλυσης χαρακτήρων και όλα όσα κάνουν μία ιστορία να ζωντανεύει επάνω στη σκηνή.

● Ομάδα Α | Κάθε Δευτέρα από 12/1 έως τον 25/5 || 19:00-21:30

● Ομάδα Β | Κάθε Τρίτη από 13/1 έως 16/6 || 19:00-21:30

● Μεγάλο Φ

● Εισιτήρια στο φυσικό ταμείο της Αγοράς μόνο για την Ομάδα Β, καθώς η Ομάδα Α δεν έχει ελεύθερες θέσεις. Κόστος 220€ για εφάπαξ πληρωμή ή 260€ για πληρωμή σε τρεις δόσεις.

Κέντημα σε κύκλο – τμήμα προχωρημένων

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται στους συμμετέχοντες του πρώτου κύκλου σεμιναρίων (φθινόπωρο του 2025) που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις γνώσεις τους. Οι προχωρημένοι, πλέον, συμμετέχοντες εμβαθύνουν στην τέχνη του κεντήματος και σε διαφορετικές βελονιές-τεχνικές. Μαθαίνουν πώς να δημιουργούν μια ολοκληρωμένη σύνθεση και πώς να διαμορφώσουν το προσωπικό τους ύφος.

● Κάθε Τρίτη από 20/1 έως 31/3 || 18:30-20:30

● Μικρό φ

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Ένα πρακτικό εργαστήριο στο οποίο θα μάθεις πόσο εύκολα και μαγικά μπορείς να πολλαπλασιάσεις φυτά μέσα από την πιο απλή και απολαυστική τεχνική, ιδανική για αρχάριους και λάτρεις της φύσης.

● Τετάρτη 4/3 || 18:30 – 19:30

● Μικρό φ

● Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης στο hokocrafts.com.

Woodworking Workshop

Μαθαίνουμε τα βασικά της ξυλουργικής, αλλά δεν μένουμε στη θεωρία. Από το πρώτο μάθημα, πιάνουμε δουλειά με εργαλεία χειρός, με σκοπό την πρακτική εξάσκηση και στο τέλος του σεμιναρίου ο καθένας παίρνει το δικό του σκαμπό, φτιαγμένο από τα χέρια του.

● Κάθε Τετάρτη από 14/1 έως και 4/4 || 18:30-20:30

● HOKOCRAFTS

● Οι θέσεις του τμήματος έχουν συμπληρωθεί. Για συμμετοχή στα επόμενα τμήματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο hokocrafts.com.

Ανοιξιάτικη Περιπέτεια

Η μικρή μας φίλη Λίλη είναι μια πιτσιλωτή καφεκίτρινη αρκουδίτσα με κάτι μάτια μεγάλα μαύρα και γεμάτα περιέργεια. Μόλις ξύπνησε από τον μεγάλο ύπνο του χειμώνα και τι να δει; Η άνοιξη είχε λίγο αργήσει! Πού πήγαν τα λουλούδια που ήξερε; Τα μικρά δέντρα που ήταν οι φίλοι της; Μια μικρή βόλτα στο δάσος της κατέληξε σε μια μεγάλη περιπέτεια στην πόλη. Εκεί, η Λίλη, συνάντησε ανθρώπους μεγάλους και μικρούς. Άραγε θα την βοηθήσει κανείς να μάθει γιατί άργησε η άνοιξη και να επιστρέψει στο δάσος της; Υλοποίηση: Σόνια Καλαϊτζίδου

● Σάββατο 7/3 || 11:00-12:00

● Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

● 12€ παιδί και συνοδός // εισιτήρια μέσω more.com.

Φυτικές πρωτεΐνες και προϊόντα ζύμωσης στην επαγγελματική κουζίνα

Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα προϊόντα ζύμωσης, φυτικής προέλευσης (vegan), όπως είναι το τέμπε. Θα παρουσιαστεί το προϊόν, ιστορικά στοιχεία, τα οφέλη του, τρόπους χρήσης, και θα πραγματοποιηθούν ζωντανά 4 συνταγές. Υλοποίηση: Peace by Peas

● Δευτέρα 9/3 || 12:00-15:00

● Creative Lab

● Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ.

Candle Making Workshop

Το εργαστήριο είναι αφιερωμένο στη δημιουργία φυτικού κεριού σε καλούπι σιλικόνης, μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες της σύγχρονης κηροπλαστικής. Εστιάζει στη σωστή κατασκευή φυτικών λαμπάδων με αργή και σταθερή καύση — λαμπάδες που δεν λιώνουν γρήγορα και διατηρούν τη δομή και την ποιότητά τους. Υλοποίηση: Bee mama candles

● Κυριακή 15/3 || 14:00-17:00

● Creative Lab

● 65€ // εισιτήρια μέσω @beemamacandlecourses

Μάθημα Αργαλειού

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με το καλλιτεχνικό εργαστήριο Pilgrim Maker’s Hub, σας προσκαλούν σε ένα δημιουργικό εργαστήριο αργαλειού. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές παραδοσιακές τεχνικές της υφαντικής, συνδυάζοντάς τις με μία σύγχρονη καθημερινή οπτική και θα δημιουργήσουν το δικό τους υφαντό σε τελάρο.

● Δευτέρα 16/3 || 19:00-20:30

● Creative Lab

● 25€ // εισιτήρια μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς

Torvas Workshop – Unmuted Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Τι μένει όταν οι φωνές σιωπούν; Στο Torvas Unmuted Workshop, παλιές φωτογραφίες, κρυμμένες ιστορίες και γυναίκες που βρέθηκαν πίσω από μεγάλα ονόματα μας εμπνέουν να γράψουμε διαφορετικά. Θα εξερευνήσουμε την pop culture, την παράδοση, και ζωές που μπήκαν στη σίγαση για να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να γράφουμε πιο δυναμικά (ή δυνατά!).

● Τρίτη 17/3 || 18:00-21:00

● Creative Lab

● Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ.

Μια «Κυψέλη» μνήμης: Τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης συνεχίζει τις συναντήσεις της και σας προσκαλεί σε μία διεπιστημονική, συμμετοχική και ανοιχτή εξερεύνηση του χώρου. Οι συμμετέχοντες εμπλέκονται ενεργά με την παρατήρηση αρχιτεκτονικών στοιχείων, τη μελέτη αρχείων και τη συλλογή προφορικών μαρτυριών, «διαβάζοντας» τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης όχι απλώς ως ένα υλικό κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως έναν ζωντανό τόπο συλλογικής μνήμης, δημόσιας ιστορίας και πολιτιστικής αναφοράς. Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίων: Κωνσταντίνα Μαρκόγλου, Αρχαιολόγος – Υπ. Δρ. Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΕΜΠ) και δημιουργός της σελίδας HeritAgent.

● Δευτέρα 23/3 || 18:30-20:30

● Creative Lab

● Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ.

DOMa kids

Τίτλος εργαστηρίου: Η ΠΛΑΤΕΙΑ | Τα DOMa kids είναι θεματικά εργαστήρια σχεδιασμένα για παιδιά 6-11 ετών με αφετηρία την αρχιτεκτονική! Μέσα από ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες, χειροτεχνίες, κατασκευές, τεχνικές θεάτρου, αφήγηση, ζωγραφική, αλλά και προβολές, φωτογραφίες, σχέδια κι εκτυπώσεις, τα παιδιά δοκιμάζουν τα όρια του χώρου, τον ρυθμό, την ισορροπία, το φως και τη σκιά, τις υφές και τα υλικά, το πλήρες και το κενό, την τάξη και την αταξία.

● Σάββατο 28/3 || 11:00 – 13:00 & 14:00 – 16:00

● Creative Lab

● 20€/ παιδί // εισιτήρια μέσω DOMa kids

Εργαστήριο δημιουργίας χειροποίητων Πασχαλινών λαμπάδων

Οι ωφελούμενοι και οι εθελοντές του προγράμματος ”Φιλία σε κάθε Ηλικία” θα δημιουργήσουν και φέτος τις δικές τους Πασχαλινές λαμπάδες σε μια γιορτή χειροτεχνίας και χαράς που διοργανώνει το Ινστιτούτο Prolepsis.

● Σάββατο 28/3 || 11:00-14:00

● Μεγάλο Φ

Pop Up

Μery Good & Vindzor Collection

Κομψά, χειροποίητα κοσμήματα και υφασμάτινα αξεσουάρ από τη νέα ανοιξιάτικη συλλογή!

● Τρίτη 24/2 έως Σάββατο 7/3 || 10:00-20:00

Eve’s Limited collection

Χειροποίητα αρωματικά κεριά και αντικείμενα χώρου.

● Δευτέρα 2/3 έως Σάββατο 7/3 || 11:00-19:00

Christies Cosmetics

Η Christie’s Cosmetics δημιουργεί μία ποικιλία καλλυντικών με φυσικά συστατικά, δίνοντας έμφαση στις ευεργετικές ιδιότητες των κεραλοιφών. Παράλληλα θα βρείτε μέλι δική της παραγωγής.

● Δευτέρα 9/3 έως Κυριακή 15/3 || 10:00-20:00

Pop up store Supernatural

Φυσικά κρασιά, κυρίως από μικρούς Έλληνες παραγωγούς αλλά και επιλεγμένες ξένες ετικέτες, μαζί με άγριες μπύρες και δροσερές κομπούχες.

● Δευτέρα 9/3 έως Κυριακή 15/3 || 11:00-19:00

Andrianna X Yfadi

Κοσμήματα σε boho style και ρούχα σε λιτές, κομψές γραμμές.

● Δευτέρα 16/3 έως Κυριακή 22/3 || 10:00-20:00

Μικρός Ήρως

Κόμικς και graphic novels, ενώ ταυτόχρονα, συνεργάτες της εκδοτικής θα είναι διαθέσιμοι να μιλήσουν και να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του αναγνωστικού κοινού.

● Δευτέρα 16/3 έως Κυριακή 29/3 || 11:00-19:00

Art is the way X Keylani Jewels

Χειροποίητα κεριά φτιαγμένα με φυσικά υλικά, χειροποίητα κοσμήματα και επιλεγμένα vintage ρούχα.

● Δευτέρα 23/3 έως Κυριακή 29/3 || 10:00-20:00

Ren Jewels & Crafts

Χειροποίητα κοσμήματα, αξεσουάρ και ξεχωριστές πασχαλινές λαμπάδες.

● Δευτέρα 30/3 έως Κυριακή 5/4 || 10:00-20:00

Elichrysos Natural Cosmetics & Aromatherapy

Φυσικά καλλυντικά που φροντίζουν ουσιαστικά την επιδερμίδα και ενισχύουν την ψυχική ευεξία.

● Δευτέρα 30/3 έως Κυριακή 5/4 || 11:00-20:00

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης. Βασίζεται στην ιαπωνική και σκανδιναβική εσωτερική διακόσμηση, με μια υποκείμενη γεύση από τα μέσα του αιώνα. Με κάθε προϊόν, ένα μόσχευμα φυτού είναι δώρο.

Κοινσεπ «Επανεκκίνησις»

Η «Επανεκκίνησις» είναι μία κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη. Δώρισε το παλιό σου laptop, Η/Υ για καλό σκοπό!

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα. Λογοτεχνία μεταφρασμένη και ελληνική (πεζογραφία και ποίηση), θεωρία, ψυχανάλυση, πολιτικό δοκίμιο, ένα λογοτεχνικό περιοδικό και άλλα πολλά θα φιλοξενούνται στο βιβλιοπωλείο μαζί με συζητήσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Το πιο ΚΟΥΛ βιβλιοπωλείο γνώσεων βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Η «Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» φέρνει το μόνιμο φυσικό της κατάστημα στην Αγορά. Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον!

Εδώ επίσης θα βρείτε συλλεκτικό merch, επιτραπέζια και άλλα προϊόντα γνώσεων για όλες τις ηλικίες, καθώς και άλλα πολλά πολύχρωμα μικροπράγματα!

FINIKALALA

Η Finikalala είναι κάτι παραπάνω από ένα κατάστημα—είναι ένα ταξίδι πολιτισμών, χειροτεχνίας και ενδυνάμωσης. Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που φέρουν την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της αφρικανικής τέχνης. Κάθε κομμάτι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με γυναίκες τεχνίτριες και πωλήτριες υφασμάτων στην Κένυα, στηρίζοντας την τοπική χειροτεχνία και το δίκαιο εμπόριο.

Kyklo Το Kyklo

ήρθε στην Αγορά τον Φεβρουάριο 2026 ως ένα οικολογικό κατάστημα για όλες τις καθημερινές ανάγκες που σέβεται το ανθρώπινο σώμα και τον πλανήτη. Zero waste και plastic free με μεγάλη ποικιλία από φυσικά προϊόντα για την καθημερινή ζωή που πωλούνται χύμα.

Modistra Hopemade

Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης υπάρχει το κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής «Modistra Hopemade» του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα, φτιαγμένα όλα με αγάπη, ελπίδα και φροντίδα! Αγοράζοντας το αγαπημένο σας αντικείμενο, στηρίζετε το πολύ σημαντικό έργο του Δικτύου, που εκπαιδεύει και απασχολεί αποφυλακισμένες γυναίκες στην υπέροχη τέχνη της ραπτικής.

HOKOCRAFTS

Το Hokocrafts είναι ένα συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής. Προωθεί ένα κοινοτικό περιβάλλον, επιτρέποντας τόσο σε έμπειρους τεχνίτες όσο και σε αρχάριους να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό όπως πριόνια, τρυπάνια και τριβεία, καθώς και χώρο εργασίας για διάφορα έργα. Ο κοινόχρηστος χώρος ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις βιώσιμες πρακτικές, καθώς τα μέλη μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν υλικά και να συνεργαστούν σε μεγαλύτερα έργα.

