Half Note Jazz Club: Το πρόγραμμα για τις 11 και 14 Μαρτίου – Haig Yazdjian, Σωκράτης Σινόπουλος, Κορίνα Λεγάκη

Ο διεθνούς φήμης μουσικός και δεξιοτέχνης του ουτιού, Haig Yazdjian, θα εμφανιστεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Half Note Jazz Club, σε μια μοναδική συναυλία που συνδυάζει την παράδοση της Ανατολής με σύγχρονες μουσικές επιρροές. Ειδικός καλεσμένος της βραδιάς θα είναι ο διακεκριμένος συνθέτης και μουσικός στη πολίτικη λύρα Σωκράτης Σινόπουλος.

Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε μια βραδιά γεμάτη ατμοσφαιρικές μουσικές περιπλανήσεις και συναισθηματικές εναλλαγές, από δύο καλλιτέχνες που ξεπερνούν τα σύνορα με την τέχνη τους.

Haig Yazdjian

Γεννημένος στη Συρία με αρμένικες ρίζες, ο Haig Yazdjian έχει καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την παραδοσιακή μουσική της Ανατολής με σύγχρονες επιρροές από όλο τον κόσμο. Στην πορεία της καριέρας του, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της world music, με ιδιαίτερη αφοσίωση στο ούτι, το οποίο χειρίζεται με μαεστρία.

Σωκράτης Σινόπουλος.

Γεννημένος στην Αθήνα, είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικούς της παραδοσιακής και λόγιας μουσικής σκηνής, με σπουδές στη κλασική κιθάρα, τη βυζαντινή μουσική και τη μουσικολογία. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος «Λαβύρινθος» του Ross Daly και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες παγκοσμίως. Παράλληλα, έχει έντονη εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δράση ως καθηγητής Πανεπιστημίου.

Haig Yazdjian (ούτι, φωνή)

Τάσος Πούλιος (κανονάκι)

Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα)

Γιάννης Κυριμκυρίδης (πλήκτρα)

Θάνος Χατζηαναγνώστου (τύμπανα)

Haig Yazdjian Live

Special Guest Σωκράτης Σινόπουλος

ΚΟΡΙΝΑ ΛΕΓΑΚΗ, “ΛΑΪΚΟ ΜΠΕΛΚΑΝΤΟ”, Σάββατο 14 Μαρτίου, Half Note Jazz Club, 22:30

Μια μαγευτική μουσική κατάδυση στον υπέροχο κόσμο του μπελκάντο υπόσχεται η Κορίνα Λεγάκη που έρχεται στη σκηνή του Half Note Jazz Club με το Λαϊκό Μπελκάντο το Σάββατο 14 Μαρτίου μ’ ένα σύνολο εξαίρετων μουσικών.

Πασίγνωστα ελληνικά λαϊκά τραγούδια αλλά όχι μόνο, σε μια ανατρεπτική προσέγγιση που αναδεικνύει μοναδικά αυτό το μουσικό είδος, συνθέτουν ένα πρόγραμμα που θα αγαπηθεί και θα συζητηθεί.

Το «μπελκάντο» (bel canto) είναι τρόπος τραγουδιού και τρόπος μουσικής σύνθεσης. Δίνει έμφαση στην έκφραση, στο συναίσθημα, στην ομορφιά της ερμηνείας και στην μελωδία. Η καταγωγή του είναι από την όπερα, την οπερέτα και τις παραλλαγές και διασκευές θεατρικής μουσικής όπως καθιερώθηκαν στις ζωντανές παραστάσεις σε καφέ σαντάν και καφέ αμάν, στις αρχές του εικοστού αιώνα. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των τραγουδιών παντού στον κόσμο με μπελκάντο αναφορές είναι η επιμονή στην «μεγάλη» μελωδία και στα ερμηνευτικά στοιχεία με θεατρικές επιρροές και αναφορές, μαζί με στίχο που αφηγείται ιστορίες με ερωτικά πάθη και αισθηματικές εντάσεις.

Η επίδραση του μπελκάντο στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι υπήρξε έντονη και καθοριστική, σε όλες του τις εκδοχές. Από το σμυρνέικο μέχρι το λαϊκό τραγούδι των δεκαετιών του ‘50 και του ’60, με δεκάδες αριστουργηματικών συνθέσεων, στίχων και ερμηνειών.

Οι περισσότεροι – αν όχι όλοι οι – Έλληνες δημιουργοί λαϊκών τραγουδιών (Τσιτσάνης, Καλδάρας, Ζαμπέτας, Χιώτης, Πάνου, κ.ά.) έχουν αφήσει εξαιρετικά και βαθιά δημιουργικά δείγματα γραφής στο πεδίο του μπελκάντο τρόπου και ύφους.

Αλλά η επίδραση του μπελκάντο είτε άμεση είτε έμμεση (μέσα από τα τραγούδια των λαϊκών δημιουργών) έφτασε μέχρι το έργο των Μεγάλων του ελληνικού τραγουδιού -Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Ξαρχάκος, Σπανός, Πλέσσας, Κουγιουμτζής, (ενδεικτικά).

Η παράστασή μας συνομιλεί με όλες τις διαστάσεις της επιρροής του μπελκάντο στο ελληνικό τραγούδι. Φιλοξενεί επίσης μερικά συγκινητικά δείγματα από την μπελκάντο τραγουδοποιία άλλων λαών.

Η Κορίνα Λεγάκη μαζί με μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών ερμηνεύει με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο τραγούδια από τον εκθαμβωτικό κόσμο του μπελκάντο. Τραγούδια των μεγάλων Ελλήνων συνθετών και τραγουδοποιών καθώς και τραγούδια ξένων συναδέλφων τους, μαζί με κάποια παραδοσιακά, ελληνικά και διεθνή.

Ποιος δεν ξέρει τα τραγούδια «Αχάριστη», «Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει», «Πάρε τα χνάρια μου», «Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου», «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα», «Σε πότισα ροδόσταμο», «Τα τρένα που φύγαν», που μαζί με πολλά άλλα θα ακουστούν στη σκηνή του Half Note Jazz Club το Σάββατο 14 Μαρτίου.

Τα τραγούδια του κύκλου Λαϊκό Μπελκάντο είναι μια παραγωγή της OCTAVA.

Στις 26 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί το Ένα αστέρι πέφτει πέφτει από την Anima Music by Stay Independent.

