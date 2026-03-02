search
02.03.2026 09:20

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη μέσα σε ταβέρνα – Χτύπησαν και τον γιο του ιδιοκτήτη

PERIPOLIKO NEW

Σοβαρό επεισόδιo οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/2) στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, μέσα σε ταβέρνα.

Σύμφωνα με το thestival, τέσσερα άτομα, φερόμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μπήκαν σε ταβέρνα και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες που βρίσκονταν εντός, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρούχα με διακριτικά της ομάδας του Άρη.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μαζί με μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν και τους απείλησαν και έσπασαν τζάμι πόρτας του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στην επίθεση.
Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία παράβαση που αφορά τη Νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των έτερων δύο εμπλεκομένων στην επίθεση.

