Η επίθεση Τραμπ στο Ιράν πραγματοποιήθηκε χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αποτελώντας το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πώς ο πρόεδρος παραμερίζει το –ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς– νομοθετικό σώμα στη δεύτερη θητεία του.

Όπως σημειώνει το Axios, μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ο Τραμπ έχει παρακάμψει το Κογκρέσο και έχει ασκήσει εκτελεστική εξουσία με πρωτοφανείς τρόπους, που ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για τις ΗΠΑ και τη διεθνή τάξη.

Ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει έντονη οργή, οι Ρεπουμπλικανοί σε γενικές γραμμές έχουν υπερασπιστεί τις ευρύτερες αποφάσεις του Τραμπ, αν και αρχίζουν να εμφανίζονται ορισμένα σημάδια δυσαρέσκειας.

Ακολουθούν πέντε τρόποι με τους οποίους ο Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο στη δεύτερη θητεία του:

1.Επιθέσεις στο Ιράν

Η στρατιωτική δράση με στόχο το Ιράν ανοίγει μια νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Λευκού Οίκου και ενός διακομματικού μετώπου βουλευτών και γερουσιαστών που υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του.

Αν και ο πρόεδρος είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, μόνο το Κογκρέσο έχει, βάσει Συντάγματος, την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν από το Κογκρέσο να ψηφίσει ψηφίσματα περί πολεμικών εξουσιών, με επικεφαλής τον δημοκρατικό γερουσιαστή της Βιρτζίνια, Τιμ Κέιν. Το μέτρο θα αποσύρει άμεσα τον στρατό από εχθροπραξίες κατά του Ιράν, εκτός αν υπάρξει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Δεν είναι σαφές πότε ή αν το Κογκρέσο θα προχωρήσει σε ψηφοφορία. Η Γερουσία επιστρέφει τη Δευτέρα και η Βουλή αναμένεται να επιστρέψει την Τετάρτη.

Οι Δημοκρατικοί φαίνεται να είναι διχασμένοι στο ζήτημα, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες να εγκριθεί το μέτρο στη Βουλή.

2.Επιδρομή στη Βενεζουέλα

Οι επιθέσεις του Τραμπ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, προχώρησαν επίσης χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν σε μεγάλο βαθμό τον πρόεδρο ότι υπερέβη τις εξουσίες του, καθώς δεν έλαβε εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο ούτε ενημέρωσε εκ των προτέρων τους νομοθέτες.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο υπερασπίστηκαν την απόφασή του.

Ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών που στόχευε την επιχείρηση στη Βενεζουέλα απέτυχε τον Ιανουάριο στη Βουλή, ενώ η Γερουσία μπλόκαρε την τελική ψηφοφορία.

3.Δασμοί

Ο Τραμπ δεν ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου για να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Αντίθετα, βασίστηκε κυρίως στον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act), ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να ρυθμίζει οικονομικές συναλλαγές αφού κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξένης απειλής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τον περασμένο μήνα ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς ήταν παράνομοι, δημιουργώντας το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να χρειαστεί να επιστρέψει δισεκατομμύρια σε εισαγωγείς.

Έξαλλος, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προσφύγει σε άλλο νόμο — όχι στο Κογκρέσο — για να επιβάλει νέο γύρο δασμών.

Ωστόσο, ο νόμος αυτός θα απαιτούσε και πάλι έγκριση από το Κογκρέσο για να παραταθούν πέραν των 150 ημερών.

4.Αλλαγές ονομάτων

Ο Τραμπ έχει διατάξει αρκετές συμβολικές μετονομασίες χωρίς να έχει την εξουσία να τις εγκρίνει μονομερώς.

Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να αλλάξει το όνομα του Υπουργείου Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου». Ωστόσο, η επίσημη μετονομασία θα απαιτούσε έγκριση από το Κογκρέσο.

Το διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center ψήφισε ομόφωνα τον Δεκέμβριο να μετονομάσει τον χώρο σε «Trump-Kennedy Center».

Η κίνηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από νομοθέτες. Για επίσημη μετονομασία θα απαιτείτο πράξη του Κογκρέσου.

Τον περασμένο Μάιο, η Βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο που θα μετονόμαζε επίσημα τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», υιοθετώντας εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ. Η Γερουσία δεν έχει ακόμη εξετάσει το νομοσχέδιο.

5.Αποδυνάμωση ομοσπονδιακών υπηρεσιών

Στις αρχές της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ κινήθηκε για να κλείσει ή να συγχωνεύσει ομοσπονδιακές υπηρεσίες, οδηγώντας σε απολύσεις και αποχωρήσεις στην EPA, τη NASA, την USAID, το Υπουργείο Βετεράνων και άλλους φορείς.

Οι κινήσεις του προκάλεσαν κύμα αγωγών και τα δικαστήρια έκριναν σε ορισμένες περιπτώσεις ότι υπερέβη τις εξουσίες του.

Ομοσπονδιακός δικαστής κάλεσε πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες να επαναπροσλάβουν απολυμένους δοκιμαστικούς ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, μετά τη σαρωτική αναδιοργάνωση της κυβέρνησης από το DOGE την περασμένη άνοιξη.

