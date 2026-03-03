Ανατολική Μεσόγειος – Μέση Ανατολή: Ο «αόρατος» στόλος ΗΠΑ, Ευρώπης, οι βάσεις – κλειδιά και η νέα αντιαεροπορική «ομπρέλα» στην Κύπρο

Η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα από την Κρήτη μέχρι τον Περσικό Κόλπο δεν θυμίζει απλώς ζώνη αυξημένης επιτήρησης, αλλά ένα συνεχές επιχειρησιακό τόξο δυτικών δυνάμεων, όπου πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιωτικοί βρίσκονται σε μόνιμη ή εκ περιτροπής ανάπτυξη. Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, που αυτή τη στιγμή «φλέγονται» από την πολεμική κατάσταση που επικρατεί, έχουν μετατραπεί σε έναν από τους πιο πυκνά στρατιωτικοποιημένους χώρους του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του, με την Κύπρο να λειτουργεί ως κομβικό σημείο ανεφοδιασμού, αεροπορικών επιχειρήσεων και αντιαεροπορικής κάλυψης.

Στην καρδιά αυτής της διάταξης βρίσκεται η βρετανική βάση της RAF Akrotiri, το σημαντικότερο δυτικό αεροπορικό προγεφύρωμα στην περιοχή, εκεί όπου επιτέθηκαν οι Ιρανοί. Εκεί σταθμεύουν κατά περιόδους 8 έως 14 μαχητικά Typhoon, μεταγωγικά C-130 και A400M, ιπτάμενα τάνκερ Voyager και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης, ενώ το μόνιμο προσωπικό φτάνει περίπου τους 1.500 στρατιωτικούς και τεχνικούς και αυξάνεται αισθητά σε περιόδους κρίσης, όπως τώρα. Από το Ακρωτήρι έχουν υποστηριχθεί αποστολές στη Συρία, στο Ιράκ και στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που αποτυπώνει τον ρόλο της Κύπρου ως επιχειρησιακής πλατφόρμας πρώτης γραμμής, κάτι που γνωρίζουν καλά οι «Φρουροί της Επανάστασης» που απειλούν ανοιχτά την Κύπρο.

Η αμερικανική παρουσία στο νησί δεν είναι τυπικά μόνιμη, όμως η Κύπρος χρησιμοποιείται συστηματικά ως σταθμός υποστήριξης πλοίων του 6ου Στόλου. Στην Ανατολική Μεσόγειο κινούνται συνήθως 10 έως 15 αμερικανικά πολεμικά πλοία, αντιτορπιλικά Arleigh Burke, καταδρομικά Ticonderoga και τουλάχιστον ένα μεγάλο αμφίβιο ή ελικοπτεροφόρο. Όταν αναπτύσσεται αεροπλανοφόρο, η δύναμη αλλάζει κλίμακα: 60 έως 75 αεροσκάφη στο κατάστρωμα και συνοδεία 5 έως 7 πλοίων ανεβάζουν το προσωπικό μάχης πάνω από 7.000 άτομα μόνο για την ομάδα κρούσης.

Ακόμη πιο μαζική είναι η εικόνα στον Κόλπο. Η έδρα του United States Fifth Fleet στο Μπαχρέιν διατηρεί περίπου 8.000 ναύτες και πεζοναύτες, με δεκάδες περιπολικά, ναρκοθηρευτικά, αντιτορπιλικά και υποβρύχια που εναλλάσσονται συνεχώς. Σε φάσεις έντασης, η συνολική αμερικανική ναυτική δύναμη στη Μέση Ανατολή μπορεί να φτάσει τα 30 έως 40 πλοία.

Στον αέρα, ο βασικός κόμβος είναι η Al Udeid Air Base στο Κατάρ. Περίπου 10.000 στρατιωτικοί υποστηρίζουν περισσότερα από 100 αεροσκάφη – βομβαρδιστικά B-52, μαχητικά F-15 και F-35, ιπτάμενα ραντάρ AWACS και drones MQ-9 – από όπου συντονίζονται επιχειρήσεις σε Ιράκ, Συρία και Ερυθρά Θάλασσα. Ουσιαστικά, πρόκειται για το κέντρο βάρους της αμερικανικής αεροπορικής ισχύος στην περιοχή.

Παράλληλα, η Ευρώπη δεν περιορίζεται σε συμβολική παρουσία. Η ναυτική επιχείρηση της ΕΕ Operation Aspides διατηρεί 4 έως 6 φρεγάτες και αντιτορπιλικά στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας, ενώ χώρες όπως η Γαλλία αναπτύσσουν περιοδικά φρεγάτες και μαχητικά Rafale στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διατηρώντας και μόνιμη δύναμη περίπου 700 στρατιωτών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα προσθέτει τη δική της διάσταση ασφαλείας γύρω από την Κύπρο. Η αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» μαζί με ζεύγη F-16 διαμόρφωσης Viper δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά στοχεύει στη δημιουργία μιας πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας. Η «Κίμων», τύπου FDI HN, φέρει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης με πυραύλους Aster 30 για αεράμυνα περιοχής μεγάλης εμβέλειας, ραντάρ AESA Sea Fire και σύγχρονο σύστημα μάχης, επιτρέποντας κάλυψη σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το πλοίο και την περιοχή επιχειρήσεων. Η «Ψαρά», κλάσης MEKO 200HN, διαθέτει πυραύλους ESSM, σύστημα εγγύς άμυνας Phalanx και, κυρίως, το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», το οποίο παρεμβάλλει και εξουδετερώνει εχθρικά drones χωρίς χρήση πυρών.

Στον αέρα, τα F-16 Viper με ραντάρ AESA AN/APG-83 και πυραύλους AIM-120 AMRAAM και AIM-9 Sidewinder προσφέρουν δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής πολλαπλών στόχων και συνεχή εναέρια περιπολία, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις ναυτικές μονάδες. Η συνδυασμένη παρουσία πλοίων αεράμυνας περιοχής, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και μαχητικών δημιουργεί μια κινητή «ομπρέλα» προστασίας που μπορεί να καλύψει όχι μόνο κρίσιμες εγκαταστάσεις αλλά και ευρύτερες θαλάσσιες ζώνες.

Αν αποτυπωθεί συνολικά ο δυτικός στρατιωτικός όγκος από την Κύπρο έως τον Κόλπο, τα μεγέθη είναι αποκαλυπτικά. Περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία ΗΠΑ και Ευρώπης, πάνω από 200 μαχητικά και υποστηρικτικά αεροσκάφη και προσωπικό που ξεπερνά τους 35.000 στρατιωτικούς σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η Κύπρος, παρότι μικρό κράτος, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διάταξης δυνάμεων, ως ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

