Εκτός πραγματικότητας η Μελάνια στο Συμβούλιο Ασφαλείας: «Eιρήνη για όλα τα παιδιά του κόσμου – Δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη» (video)

Θα μπορούσε να είναι σκηνή από σουρεαλιστική ταινία του Κιούμπρικ, όμως είναι ακόμη κια απόδειξη του πόσο έχουν αποθρασυνθεί οι ΗΠΑ.

Την ώρα που ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, χέρι χέρι με το Ισράηλ και τους συμμάχους του ανά τον κόσμο, βομβαρδίζουν ανελέητα το Ιράν και τον Λίβανο, οδηγώντας τον κόσμο στα πρόθυρα ενός ακόμα Παγκοσμίου Πολέμου, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προήδρευσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τα παιδιά, η τεχνολογία και η εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης».

Η Μελάνια Τραμπ, χωρίς ίχνος ντροπής, απευθυνόμενη στα κράτη-μέλη του ΣΑ ΟΗΕ τόνισε ότι «η ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη».

Ξεκίνησε την ομιλία της εκφράζοντας συλλυπητήρια προς «τις οικογένειες που έχασαν τους ήρωές τους» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «η ειρήνη θα είναι σύντομα δική σας» για «όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο».

Σίγουρα βέβαια ειρήνη δεν θα γνωρίσουν ποτέ τα χιλιάδες νεκρά παιδιά στη Γάζα και τα 168 κορίτσια που σκοτώθηκαν στο σχολείο θηλέων στο Ιράν.

Υπογράμμισε την «αποστολή για τη διατήρηση της ασφάλειας, ενώ παράλληλα τηρείται η ευθύνη πρόληψης των συγκρούσεων σε περιόδους τόσο πολέμου όσο και ειρήνης».

Τόνισε ότι η τελευταία «πρέπει να εφαρμόζεται ισότιμα και δεν θα πρέπει ποτέ να ασκείται ελαφρά τη καρδία».

«Διαρκής ειρήνη θα επιτευχθεί όταν η γνώση και η κατανόηση εκτιμώνται πλήρως σε όλες τις κοινωνίες», τόνισε. Υποστήριξε ότι «ένα έθνος που καθιστά τη μάθηση ιερή προστατεύει τα βιβλία του, τη γλώσσα του, την επιστήμη του και τα μαθηματικά του, προστατεύει το μέλλον του», γεγονός που οδηγεί σε «μεγαλύτερη κατανόηση, ηθική σκέψη – και ανεκτικότητα προς τους άλλους. Ειρήνη».

Αντιθέτως, προειδοποίησε ότι «όταν ένα έθνος περιορίζει τη σκέψη, περιορίζει το ίδιο του το μέλλον» και ότι «τα παιδιά που μεγαλώνουν σε μια κουλτούρα ριζωμένη στην άγνοια περιβάλλονται από αταξία και, μερικές φορές, ακόμη και σύγκρουση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, το μήνυμα της Μελάνια Τραμπ βασίζεται στην έννοια της «δημοκρατικοποίησης της γνώσης» για όλους, σε αυτή τη νέα «εποχή της φαντασίας», όπου η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει στην παγκόσμια κοινότητα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις πολιτισμικές νόρμες των άλλων, μεταξύ άλλων, των εθίμων, της φυλής και των θρησκευτικών πεποιθήσεων.

