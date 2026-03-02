search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

02.03.2026 15:40

Ο τραμπικός τραγέλαφος σε σουρεάλ έκδοση: Η Μελάνια προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

credit: AP

Την ώρα που έχει πάρει φωτιά ο κόσμος, η Πρώτη (Αμερικανή) Κυρία, η Μελάνια Τραμππροεδρεύει του United Nations Security Council. Η εικόνα δεν είναι απλώς σουρεαλιστική. Είναι προσβλητική για την ίδια την έννοια της διεθνούς τάξης.

Την ώρα που εξαπολύονται επιθέσεις χωρίς νομικό έρεισμα, που δολοφονούνται ή απάγονται ηγέτες, που ενεργειακές αρτηρίες σφραγίζονται με πυραύλους, που drones πετούν πάνω από ευρωπαϊκό έδαφος και χώρες-μέλη της Ε.Ε. τίθενται σε συναγερμό, το ανώτατο όργανο διεθνούς ασφάλειας μετατρέπεται σε πασαρέλα για να επιδείξει τα προσόντα της η καλλίπυγος Μελάνια.

Όλο αυτό δεν είναι ούτε θεσμικό ούτε κανονικό. Είναι επίδειξη ισχύος. Είναι η δήλωση (του Τραμπ) ότι οι κανόνες ισχύουν για τους άλλους.

Και αυτό λέει κάτι απολύτως σαφές για τον Αμερικανό Πρόεδρο: για εκείνον το διεθνές σύστημα δεν είναι σύνολο κανόνων. Είναι πεδίο επιβολής. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι δεσμευτικό πλαίσιο. Είναι γραμμένο με μολύβι για να σβήνει εύκολα από τη γόμα της Ουάσιγκτον.

