ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

02.03.2026 14:50

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με διπλωμάτες στη Μέση Ανατολή: Έμφαση στην ασφάλεια των Ελλήνων στην περιοχή

02.03.2026 14:50
KYRIAKOS_MITSOTAKIS_NEW_123

Η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων που βρίσκονται στη… διακεκαυμένη ζώνη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Μαξίμου, ο Κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Παράλληλα, εξετάστηκαν εκ νέου τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

Είναι προφανές ότι ακόμα η κατάσταση είναι ρευστή και όλα κρέμονται σε μια κλωστή

